Житель Марьиной Горки вывел 50 собак к райисполкому для переговоров 1 9.09.2021, 19:26

3,762

Вокруг начали собираться люди.

Сегодня в Марьиной Горке местный зоозащитник Юрий Валько вышел на центральную площадь перед райисполкомом вместе с 50 собаками из своего приюта. По его мнению, власть перестала способствовать нормальной работе приюта. Наоборот, сегодня утром, пока Юрия не было на месте, часть собак увезли на Гурского.

Юрий Валько — один из самых известных районных лидеров по защите бездомных собак. Еще в июне в официальной газете Минского облисполкома выходил материал в том числе про полезность его работы. Исходя из того текста и пояснений волонтеров, с которыми удалось связаться Onlíner, в Пуховичском районе сложилось неофициальное государственно-общественно-частное партнерство: местная власть периодически оказывает помощь приюту, а Валько реагирует на звонки ЖКХ и забирает появившихся собак себе. В школах на уроках труда делали будки для собак. И так примерно 14 лет.

— Последние недели все изменилось. ЖКУ стал замораживать процесс регистрации собак, хотя до этого все старались все делать официально, насколько это возможно. Сегодня Юрия пригласили на разговор в ЖКУ, он поехал. Одновременно в приют приехала машина и забрала примерно 30 собак, чтобы отвезти на Гурского, — это рассказывают волонтеры, которые вместе с Юрием сегодня были на площади.

— Все 14 лет баланс держался на устной договоренности. Территория, где находится приют, расположена под Марьиной Горкой, раньше там была какая-то военная часть. У кого теперь она на балансе — непонятно. Но приют в порядке: будки, привязь, кормление, стерилизация. В городе появилась собака — ЖКХ звонит Юре. Он решал многие вопросы из тех, которые должен был решать город.

Потом была зарегистрирована общественная организация. Волонтеры связывают давление на Валько с общим давлением на общественные организации в Беларуси. При этом всячески пытаются выйти из рамок политических аналогий: мы не за политику и не против кого-то, мы за собак.

— В августе началось давление и проверки, предписания и какая-то суета. В итоге Юрию ничего не дают сделать, а сами могут только забрать собак. Что и начали сегодня делать.

Узнав о произошедшем утром, Юрий Валько взял 50 собак и пошел на площадь пешком. Он стал перед зданием исполкома и стал обращаться к чиновникам. Вокруг начали собираться люди.

— Милиция пришла практически сразу. Все пытались им что-то объяснить. Но Юрия забрали минут через 10. Милиционеры говорили о том, что это очень опасно, мол, собаки на площади и угрожают людям. При этом они забрали Юрия, не позволив ему увезти их, а оставили собак на улице... — недоумевают волонтеры. — Сейчас Юрий находится в РУВД в связи с незаконным пикетированием, или как это называется...

Собак мы почти всех привели обратно.

Мы не хотели кому-то вредить или кого-то пугать. Цель одна: чтобы животные жили и не погибали. Исполком целенаправленно свел волонтеров и Юрия с милицией, а сами ничего не сделали. 14 лет всех все устраивало, а сейчас они отошли в сторону.

Комментарий зампреда Пуховичского райисполкома Дениса Широкого.

— Какой конфликт? Нет никаких конфликтов, о чем вы говорите? И у райисполкома нет. Почему человек вышел на площадь, нужно спросить у человека. Перезвоните через 10 минут.

После этого журналистам не удалось дозвониться до чиновника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».