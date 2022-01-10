закрыть
10 января 2022, понедельник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Заходят в бар волк, ворон и орлан…»

3
  • 10.01.2022, 20:18
  • 11,170
«Заходят в бар волк, ворон и орлан…»

Интересный видеофакт из Национального парка «Припятский».

Формально это волки, орланы-белохвосты и вóроны на приеме пищи. (Также в обеде некоторым образом участвует еще одно неопределенное животное.) А фактически — это каждый из нас рвется к условному ларьку с шаурмой, пытаясь успеть наесться за время обеденного перерыва, пишет «Онлайнер». Кто-то тормозит и слишком важно расселся, кто-то толкается, кого-то задние ряды кусают за хвост. Страсти кипят, желудочный сок выделяется...

Видео, которое предоставил Национальный парк «Припятский», снято фотоловушкой. Можно наблюдать, как за этот «столик» конкурируют волки и краснокнижные орланы-белохвосты. Вокруг суетятся и качают права вóроны. Но пока более крупные клиенты не разделают тушу, сравнительно мелким птицам не добраться до мяса. Поэтому ждут, нервничают, поторапливают...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников