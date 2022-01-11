Российский чемпион Олимпийских игр поддержал Кристину Тимановскую 11.01.2022, 13:53

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Александр Лесун

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Александр Лесун — уроженец Беларуси.

Российский чемпион Олимпийских игр — 2016 по современному пятиборью Александр Лесун, являющийся уроженцем Беларуси, высказался о ситуации в родной стране. Он отметил, что для него это является тяжелой темой.

«Плохо. Возможен ли просвет? Надеюсь. Не хотелось бы много об этом говорить, это сложная тема», — сказал Лесун «Газете.Ru».

Он прокомментировал историю легкоатлетки Кристины Тимановской, которая из-за преследования со стороны властей была вынуждена получить политическое убежище в Польше. Позднее она подробно рассказала о том, что с ней произошло, но, по мнению Лесуна, она не раскрыла еще много деталей.

«Мне кажется, она даже еще и половины не рассказала. Защитить – никак, абсолютно. Более того, там не только спортсменов, но вообще никого нельзя защитить», — заключил Лесун.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Беларуси и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

Ранее Тимановская заявила, что пока не желает возвращаться на родину.

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