Белорусский хоккеист Шарангович выведен из ковид-протокола «Нью-Джерси» 11.01.2022, 21:44

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Егор Шарангович

Он не играл с 4 января и пропустил три матча.

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович выведен из ковид-протокола команды. Он не играл с 4 января и с тех пор пропустил 3 матча, передает «Трибуна».

Отметим, что до попадания в ковид-протокол результативная серия белорусского форварда насчитывала 4 матча – он забросил три шайбы и отдал 2 голевые передачи.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Шарангович провел 30 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал столько же голевых передач.

Следующий матч «Девилз» проведут 14 января против «Айлендерс».

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