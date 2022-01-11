Белорусский хоккеист Шарангович выведен из ковид-протокола «Нью-Джерси»
- 11.01.2022, 21:44
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Он не играл с 4 января и пропустил три матча.
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович выведен из ковид-протокола команды. Он не играл с 4 января и с тех пор пропустил 3 матча, передает «Трибуна».
Отметим, что до попадания в ковид-протокол результативная серия белорусского форварда насчитывала 4 матча – он забросил три шайбы и отдал 2 голевые передачи.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Шарангович провел 30 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал столько же голевых передач.
Следующий матч «Девилз» проведут 14 января против «Айлендерс».