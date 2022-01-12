Астрономы обнаружили первую экзопланету некруглой формы 12.01.2022, 12:12

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WASP-103b и ее звезда: взгляд художника / ©ESA

Фотофакт.

Наблюдения европейского космического телескопа Cheops показали, что горячий юпитер WASP-103b испытывает столь мощное воздействие приливных сил от своей звезды, что приобрел не сферическую, а вытянутую форму. Это первое свидетельство существования таких деформированных экзопланет, о чем ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. Об их работе также рассказывается в пресс-релизе Европейского космического агентства (ESA), сообщает Naked science.

Солнцеподобная звезда WASP-103 расположена примерно в полутора тысячах световых лет, в созвездии Геркулес. В 2014 году у нее обнаружили экзопланету WASP-103b. Это «сверхгорячий юпитер» — газовый гигант, который вращается так близко к своей звезде, что делает полный оборот всего за 22 часа, а температура на ней поднимается выше 2500 кельвинов (более 2200 градусов Цельсия). Ближе просто некуда: расчеты показывают, что будь орбита WASP-103b лишь немного меньше, планета была бы разрушена под действием приливных сил.

Эти силы возникают при движении достаточно крупных тел в неоднородном гравитационном поле. Они создают приливы в земных океанах, деформируют и нагревают спутники Юпитера, а в окрестностях черных дыр могут достигать такой величины, что легко растягивают и разрывают целые звезды. И на WASP-103b, движущейся по весьма тесной орбите, приливные силы действуют достаточно мощно, деформируя всю планету и придавая ей форму сплюснутого мяча для регби.

Чтобы выяснить это, ученые использовали данные американских телескопов Hubble и Spitzer, а также европейского «охотника за экзопланетами» Cheops, который ведет поиск далеких миров транзитным методом — регистрируя слабые изменения яркости звезды в те периоды, когда планеты проходят между нею и нами. Характер и форма этих изменений позволяют оценить размеры и массу экзопланеты. В случае WASP-103b высочайшая точность работы Cheops позволила заметить, что кривая блеска меняется слегка особенным образом, указывая на деформацию.

WASP-103b весит примерно в полтора раза больше Юпитера и настолько же крупнее его по размеру. Это делает планету достаточно «рыхлой» для того, чтобы приливные силы звезды могли менять всю ее геометрическую форму. По словам ученых, это первый известный случай подобной деформации экзопланеты, хотя окончательно подтвердить его еще предстоит. Для этого они надеются провести дополнительные наблюдения на Cheops, а также новом космическом телескопе James Webb.

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