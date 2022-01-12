Украинский суд разрешил задержать Порошенко 5 12.01.2022, 17:26

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Петр Порошенко

Об этом сообщил адвокат бывшего украинского президента.

Печерский районный суд Киева разрешил задержание пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко с целью доставить его на заседание суда. Об это один из его адвокатов Игорь Головань, сообщает "Гордон".

"Всем известно, что Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.00. И мы знаем (эту информацию почему-то скрывают Офис генерального прокурора и Печерский суд), что существует такое себе определение о задержании Петра Порошенко с целью доставить его в суд и есть ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения", – сказал Головань.

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, о рассмотрении такого ходатайства народному депутату должны сообщать заблаговременно.

"Мы со своей стороны сегодня обратились в Печерский суд с ходатайством [...] требуем от судьи, в производстве которого находится представление генерального прокурора или того, кто его в данном в случае заменяет, о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года, чтобы обеспечить возможность Порошенко по прибытии в Украину явиться в суд и принять участие в судебном заседании", – добавил Головань.

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