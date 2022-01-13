Еще семь стран Европы присоединились к расширенным критериям санкций против режима Лукашенко 13.01.2022, 12:40

1,306

ЕС одобрил это решение.

Совет Евросоюза 15 ноября 2021 года изменил санкционный подход в отношении режима Лукашенко, «чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, проводимую белорусским режимом в политических целях». К решению присоединились третьи страны, сообщает «Белсат».

С решением Совета Евросоюза согласились, как сообщается на сайте Совета, семь стран. Европейский союз одобрил это решение.

Это четыре кандидата на присоединение к Евросоюзу:

Албания,

Северная Македония,

Сербия,

Черногория.

И три страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA):

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия.

Это решение не вводит санкции против конкретных физических и юридических лиц, а лишь расширяет критерии внесения в санкционный список. То есть сейчас еще семь стран имеют легальные основания наказывать за создание миграционного кризиса, а не только за события в самой Беларуси (как то фальсификации выборов или политические репрессии).

Вскоре после принятия расширенных критериев, 2 декабря, Евросоюз ввел пятый пакет санкций. В санкционный список попали Belavia, турфирмы «Центркурорт», «Оскартур», отели «Минск» и «Планета», «Белоруснефть», «Гродноазот», «Гродно Химволокно», «Белшина», начальник Отдельной службы активных мероприятий спецназа Государственного пограничного комитета Игорь Крючков, генерал-лейтенант, глава Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо, руководители пограничных групп и отрядов, судьи, а также пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, исполнительный директор по финансовым расследованиям госконтроль Андрей Прокопук, директор по финансовым расследованиям госконтроля Игорь Маршалов, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков и другие.

Упомянутые семь стран присоединились к пятому пакету санкций 23 декабря. Теперь они поддержали и решение о принципе, согласно которому такие санкции можно вводить.

Норвегия была важным торговым партнером Беларуси: компания Yara закупала калийные удобрения «Беларуськалия», но 10 января решила, что все же прекратит закупки до 1 апреля. Белорусский экспорт в Норвегию (преимущественно, калийные удобрения) в 2020 году составлял 132,3 млн долларов, импорт (отчасти, рыба) – 179,6 млн.

Сербия имеет с Беларусью безвизовый режим и договор о свободной торговле, покупала в Беларуси оружием и организовывала совместные учения, импортировала из Беларуси товаров на 52,7 млн долларов и услуг на 46 млн в 2020 году, Беларусь импортировала оттуда товаров на 57,9 млн. В Беларуси действуют сербские бизнесмены-олигархи братья Каричи, бизнес которых (застройщик «Dana Holdings») попал под санкции не только Евросоюза, но и Соединенных Штатов летом 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».