Андрей Cуздальцев: Вот и добрался Лукашенко до квартир и домов 8 14.01.2022, 9:47

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Андрей Cуздальцев

У граждан Беларуси будут изымать жилье или вымогать за него деньги?

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал новую инициативу белорусских властей:

— Вот и добрался Лукашенко до квартир и домов. Вчера он нашел новых виновных – собственников жилья и товарищества собственников жилья. Я не раз говорил, что белорусский руководитель живет злопамятством и злорадством.

Стесняюсь спросить: у граждан Республики Беларусь, замешанных в протестах 2020 года, будут изымать жилье или вымогать за него деньги? За счет семей простых людей будут решать кадровые вопросы силовиков? Будут разогнаны товарищества собственников жилья или их обложат космическими поборами под предлогом, что они нанесли некий ущерб?

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