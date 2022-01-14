Слава Комиссаренко: Меня ищет КГБ 14.01.2022, 13:24

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Слава Комиссаренко

Комик заявил, что его хотят похитить из Москвы.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко, поддержавший протесты в 2020 году, заявил, что его ищет КГБ.

По словам комика, его предупредили, что КГБ может выкрасть его из России и вывезти в Беларусь. Сейчас он находится на гастролях в Украине. Слава Комиссаренко сообщил, что у него уже есть российский паспорт, однако белорусские спецслужбы могут об этом не знать.

В посте в своем Instagram комик написал, что из России уехал не зря:

— Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого.

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