закрыть
14 января 2022, пятница, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Слава Комиссаренко: Меня ищет КГБ

  • 14.01.2022, 13:24
  • 5,958
Слава Комиссаренко: Меня ищет КГБ
Слава Комиссаренко

Комик заявил, что его хотят похитить из Москвы.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко, поддержавший протесты в 2020 году, заявил, что его ищет КГБ.

По словам комика, его предупредили, что КГБ может выкрасть его из России и вывезти в Беларусь. Сейчас он находится на гастролях в Украине. Слава Комиссаренко сообщил, что у него уже есть российский паспорт, однако белорусские спецслужбы могут об этом не знать.

В посте в своем Instagram комик написал, что из России уехал не зря:

— Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников