Быховский район полностью остался без электричества

Быховский район полностью остался без электричества1
- 14.01.2022, 18:10
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В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра.
Из-за непогоды без электроснабжения остался Быховский район, сообщает МЧС. Учреждения здравоохранения запитаны от резервных источников. Ведутся восстановительные работы.
В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра. Появляются сообщения о повреждении из-за ветра шиферных кровель, нескольких конструкций на территории Гродненской, Минской областей и Минска.