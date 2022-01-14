Быховский район полностью остался без электричества 1 14.01.2022, 18:10

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В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра.

Из-за непогоды без электроснабжения остался Быховский район, сообщает МЧС. Учреждения здравоохранения запитаны от резервных источников. Ведутся восстановительные работы.

В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра. Появляются сообщения о повреждении из-за ветра шиферных кровель, нескольких конструкций на территории Гродненской, Минской областей и Минска.

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