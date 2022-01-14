Жительнице Гродно пришел транспортный налог за машину, проданную 15 лет назад 1 14.01.2022, 21:42

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Белоруска ничего не знала про это авто.

Виктория из Гродно начала поиск Lancia Y в начале этого года через публикации в Сети. Машина была продана более 15 лет назад, а сейчас на нее пришел транспортный налог. Спустя менее недели поисков Виктория сообщила хорошие новости.

— Мне стали звонить добрые люди, — рассказала автовладелица сайту AutoGrodno. — Одни белорусы рассказывали свои истории и делились опытом в такой ситуации, другие, юристы, консультировали, а третьи оказались общими знакомыми с нынешним хозяином Lancia. Так мне сначала просто сказали, что машина в Пинске, а потом и вовсе помогли с контактами.

В итоге хозяин Lancia Y сам перезвонил Виктории и пояснил, что машина была продана даже без доверенности, что муж Виктории оформил с ним лишь расписку, по которой новый хозяин машины брал на себя всю ответственность за штрафы. К слову, за эти 15 лет ни одного «письма счастья» так и не было.

- Я ничего не знала про эту машину. Ни какой у нее цвет, ни когда она вообще была продана. Предполагаю, что в начале 2000-х мой муж купил ее, оформил на меня, а потом продал. Мужа нет уже как 5 лет. Появление этой Lancia Y для меня стало полной неожиданностью, - говорит Виктория.

— Я была уверена, что машина продавалась по доверенности, и мне рекомендовали аннулировать доверенность, а дальше обращаться в правоохранительные органы и возвращать себе автомобиль. На самом деле оказалось, что доверенности-то и не было. Есть лишь расписка. И то она подписана не мной, — говорит женщина. — Мы договорились, что при первой возможности переоформим автомобиль. Правда, со слов жителя Пинска, машина сейчас находится в ремонте: что-то произошло с мотором, и работы займут месяца два. Главное, что мы нашлись.

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