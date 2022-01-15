Снайпер, заминированный портфель, солдаты с мачете: как в разных странах избавлялись от президентов 3 15.01.2022, 8:49

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Анализ данных с 1901 по 2021 год.

Быть президентом — очень опасное занятие. Повышенные нагрузки и постоянное беспокойство за судьбу страны не могут не отразиться на здоровье. А иногда в дело вступают недоброжелатели и политические противники, которые готовы пойти на крайности.

Журналисты zerkalo.io проанализировали судьбы практически всех президентов, которые по тем или иным причинам скончались в должности с 1901 по 2021 год. Чаще всего они умирали по естественным причинам, в связи с долгой болезнью. Нередко это происходит в результате аварии или, например, автокатастрофы. Однако мы заметили любопытный факт: убитых президентов в прошлом веке (и в этом) тоже было крайне много — таких мы насчитали почти четыре десятка. Многие из них пришли к власти в результате переворота и находились на посту долгие годы, перекраивая под себя конституции своих стран. Гибель таких национальных лидеров обычно внезапна, а убивают их в результате нового передела власти.

Рассказать четыре десятка историй в одном материале мы не можем (получится слишком много букв), поэтому выбрали несколько примеров того, как жизнь национальных лидеров трагически и внезапно прекращалась.

Президент Польши Габриэль Нарутович: не пробыл на посту и недели

Печальна судьба первого президента Польши Габриэля Нарутовича. Будучи инженером по образованию, он провел много лет в странах Западной Европы, занимаясь строительством электростанций, мостов и железных дорог. В 1918 году Польша восстановила независимость, а уже в 1919-м правительство страны пригласило Нарутовича помочь в восстановлении инфраструктуры.

Фото: Panteon Polski

Этим он и занялся, заняв пост министра общественных работ. Под его руководством в Польше реконструировали сотни мостов и дорог, строили шоссе и гидроэлектростанции. В 1922 году Нарутович возглавил польский МИД, и в том же году был выдвинут на пост первого президента страны. Кандидатов было пятеро, однако после сложных выборов Национальное собрание Польши все же остановилось на кандидатуре Нарутовича.

Нюанс заключался в том, что победу он одержал благодаря поддержке левых, что сразу же вызвало недовольство той части населения, которая поддерживала правых. Националисты обвиняли Нарутовича в том, что он атеист, масон и «президент евреев». В стране даже прошли демонстрации против новоизбранного президента.

Фото: Bibliothèque nationale de France

Свой пост Габриэль Нарутович занял 11 декабря 1922 года. 16 декабря он отправился на художественную выставку в Варшаве, где в него трижды выстрелил сотрудник Министерства культуры, художник и критик Элигиуш Невядомский, который имел крайне правые взгляды. Ранения оказались смертельными.

Невядомского приговорили к смертной казни и расстреляли в январе 1923 года. Противники Нарутовича сделали его героем, и на похороны убийцы президента пришли тысячи человек.

Президент Франции Поль Думер: погиб от рук поэта

14-й президент Франции Поль Думер, человек с математическим образованием, бывший журналист и масон, долгие годы работал на высоких государственных постах. Он был сторонником жесткой экономии и сокращения госаппарата, а на должности министра финансов боролся за введение в стране прогрессивного подоходного налога. Поль Думер был сторонником колониальной политики и занимался делами французских колоний в Азии. Во время Первой мировой войны Думер участвовал в организации обороны и снабжения Парижа, на той же войне он потерял четверых сыновей. Его большой опыт и известность во Франции привели к тому, что летом 1931 года он был избран на пост президента.

И хотя в любом государстве есть недовольные властями, к смерти Думера не были причастны его оппоненты. Она оказалась совершенно внезапной. 6 мая 1932 года президент участвовал в открытии книжной ярмарки в Париже, где в него несколько раз выстрелил русский эмигрант Павел Горгулов. Два выстрела попали в цель, и на следующий день Поль Думер скончался.

Зачем Горгулов убил президента Франции, до сих пор не до конца понятно. Убийца получил медицинское образовании в Чехословакии, где промышлял нелегальными абортами. Он пытался заниматься литературой: писал стихи и прозу и даже пытался издать их, но редакторы считали труды Горгулова графоманией.

Фото: Le Matin

Он был одержим идеей новой России, которая, по его представлением, должна быть высокодуховной страной и победить западную цивилизацию. «Фиалка машинку победит!» — это цитата из одного произведения Горгулова, и именно эти слова он выкрикивал, когда убивал французского президента. При задержании у него нашли написанный им же документ под названием «Мемуары доктора Павла Горгулова, верховного председателя политической партии русских фашистов, который убил президента республики».

Фото: gallica.bnf.fr

Впрочем, ни фашисты, ни другие эмигранты не поддержали Горгулова, а отдельные детали его биографии наводят на мысли о том, что он страдал психическим расстройством. Другие версии называют его то советским, то итальянским, то немецким агентом. Как бы то ни было, Горгулова приговорили к смерти и в 1932 году казнили на гильотине.

Президент США Джон Кеннеди: в официальную версию убийства многие не верят и сегодня

Джон Кеннеди, один из самых известных президентов во всем мире, был избран на пост в 1961 году в 43-летнем возрасте. Президентом он пробыл менее трех лет, но на этот период пришлось очень много событий. Из-за некоторых чуть не началась Третья мировая война с применением ядерного оружия. Это, например, Берлинский кризис 1961 года, когда в центре Берлина друг напротив друга стояли американские и советские танки, готовые в любой момент начать стрельбу. В 1962 году во время президентства Кеннеди военные корабли США устроили морскую блокаду Кубы в ответ на размещение на ней советского ядерного оружия — это тоже чуть не привело к глобальному конфликту. В конце концов, при Кеннеди произошло знаменитое вторжение в заливе Свиней, ставшее неудачной попыткой свергнуть правительство Фиделя Кастро. Кеннеди также дал старт космической программе «Аполлон», пообещав высадить американских астронавтов на Луну.

Фото: John F. Kennedy Presidential Library and Museum

Но больше всего американской и мировой общественности Кеннеди запомнился тем, что его убили, притом совершенно неожиданно для всех. Произошло это 22 ноября 1963 в Далласе. Кеннеди ехал в кортеже и стал жертвой снайпера: одна пуля попала ему в горло, а вторая — в голову. Президент скончался в реанимации спустя полчаса.

Убийство Кеннеди стало настоящим шоком. Предполагаемого виновника задержали спустя несколько часов — им оказался работник книжного склада Ли Харви Освальд. Его также подозревали в убийстве полицейского, которое произошло в тот же день. Свою вину он категорически отрицал. Допросы продлились всего пару дней: уже 24 ноября самого Освальда убили во время перевода в окружную тюрьму Далласа. Это сделал владелец ночного клуба Джек Руби, которого позже за это приговорят к смертной казни.

Фото: Warren Commission exhibit 133-A

Виновным Освальда признают посмертно, а сделает это специальная комиссия. Мотивы преступления она так и не выяснила. Такое заключение многих не удовлетворило, и за последующие годы убийство Кеннеди обросло целой кучей теорий заговора. Говорят, что стрелков было двое или трое, что убийство организовало ЦРУ, мафия, тайное мировое правительство, СССР, правительство Кубы, армия США, Джордж Буш — старший, Моссад и многие, многие другие.

Кстати, сам Освальд какое-то время жил в СССР и работал на Минском радиозаводе. Правда, в Минске ему было слишком скучно, и он уехал назад в США.

Президент Ирана Мохаммад Али Раджаи: убит заминированным портфелем

История показывает, что чаще всего президентов убивают из огнестрельного оружия, но бывают исключения. Например, второй президент Ирана Мохаммад Али Раджаи погиб 30 августа 1981 года в результате взрыва замаскированной бомбы.

Фото: dl.nlai.ir

Пост президента в Иране появился после Иранской революции и свержения монархии в 1979 году. Должность эту нередко называют формальной: хотя президент Ирана и представляет свою страну на международной арене, реальная власть находится в руках так называемых «Высших руководителей» (сегодня этот пост занимает Али Хаменеи). Президент подчиняется Высшему руководителю согласно иранской Конституции.

Мохаммад Али Раджаи — бывший учитель математики, который служил в военно-воздушных силах и дважды попадал в тюрьму во времена иранской монархии. После революции 1979 года он получил пост министра образования, на котором отметился тем, что запретил преподавание английского языка и закрыл иранские университеты. Раджаи стал президентом в сложный момент для страны. Иран воевал с Ираком и подвергался атакам со стороны леворадикальной Организации моджахедов иранского народа. По официальной версии, именно она ответственна за убийство Раджаи.

Оно произошло 30 августа 1981 года во время встречи президента с премьер-министром и секретарем Высшего совета национальной безопасности. Один из помощников принес в зал, где проходила встреча, портфель, и поставил его между премьером и президентом. Кто-то открыл его, и произошел взрыв, в результате которого погиб сам Раджаи, премьер-министр и еще три человека.

Фото: namehnews.com

Власти Ирана назвали виновником человека по имени Масуд Кешмири. Он якобы внедрился в окружение премьера, будучи агентом Организации моджахедов иранского народа. Кешмири удалось покинуть страну.

Сразу два африканских президента в одном сбитом самолете

Вечером 6 апреля 1994 года к столице Руанды, городу Кигали, подлетал самолет, на борту которого были сразу два президента: Сиприен Нтарьямира из Бурунди и Жювеналь Хабиаримана из Руанды. Самолет летел из Танзании, где лидеры участвовали в международной конференции. Но приземлиться в аэропорту Кигали ему было не суждено: на подлете борт сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Все, кто был на борту, погибли.

Фото: Reuters

За год до этого в Руанде наступило перемирие после гражданской войны между двумя народами этой страны: тутси и хуту. У власти были представители хуту, которые отметились этническими чистками против тутси. Война продолжалась с 1990 по 1993 год и закончилась подписанием так называемых Арушских соглашений. Их приняли под давлением международной общественности, а по итогам в Руанде должны были сформировать коалиционное правительство из тутси и хуту. Само собой, последние считали это своим поражением.

Гибель президента Руанды стала толчком к тому, что Арушские соглашения были нарушены. Не прошло и часа, как в в стране начались массовые убийства, первыми жертвами которых стали военные и политики, притом как со стороны тутси, так и умеренных хуту. А очень скоро в Руанде начался полномасштабный геноцид тутси, напрямую инициированный властями хуту. Международное сообщество фактически бездействовало, и жертвами геноцида по разным оценкам стали от 500 тысяч до 1,1 миллиона человек. Все это продолжалось с апреля по июль 1994 года.

Фото: Reuters

Кто в ответе за взрыв самолета, из-за которого начался геноцид, до сих пор неизвестно. Изначально руандийские власти обвинили во всем тутси, чем и обосновывали свои действия. Отсюда проистекает и другая версия: согласно ней, самолет сбили радикальные хуту, чтобы развязать себе руки и полностью истребить тутси.

Президент Гвинеи-Бисау Жуан Виейра: застрелен и разрублен мачете

Республика Гвинея-Бисау — небольшая страна на западе Африки с населением менее двух миллионов человек и очень маленьким ВВП на душу населения — всего 727 долларов США. Однако эта страна может похвастаться другим показателем — числом лет, на протяжении которых на руководящих должностях находился Жуан Виейра, пусть и с небольшим перерывом.

Фото: Reuters

Жуан Виейра получил полную власть в стране в результате военного переворота в 1980 году. На посту премьера, затем — председателя госсовета, а затем и президента он находился с с 1978 по 2005 год с перерывом в шесть лет (с 1999 по 2005). Под правлением Виейры в Гвинее-Бисау 11 лет были запрещены политические партии, но в 1990-х в стране началась либерализация. Голоса избирателей стали по-настоящему считать (например, в 1994 он честно победил на выборах с перевесом менее чем в 5%). Либерализация зашла настолько далеко, что в 1999 ему объявили импичмент, и Виейра был вынужден бежать в Португалию.

В 2003 в стране произошел очередной переворот, а в 2005-м Виейра вернулся. И вернулся красиво: на вертолете приземлился прямо на главном стадионе столицы. В этом же году он победил на выборах и снова стал президентом.

Но в этот срок что-то не заладилось. В 2008 году президентскую резиденцию атаковали. Бой продлился несколько часов, и нападение было отражено. Виейра не пострадал и обвинил в попытке переворота начальника штаба вооруженных сил Тагме На Ваие. Спустя три месяца этот высокопоставленный военный был убит в результате взрыва. А уже на следующий день солдаты, верные Тагме На Ваие, устроили еще одну атаку на резиденцию президента. Они ворвались внутрь, застрелили Виейру и разрубили его тело на куски при помощи мачете.

Фото: Reuters

Армейское командование объявило, что причиной смерти Виейры стал не военный переворот, а действия «группы солдат-предателей». Виновных в убийстве президента так и не нашли, а расследование прекратили в 2017 году.

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