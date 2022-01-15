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Белоруска победила на мировом конкурсе моделей, который проходил в ОАЭ

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  • 15.01.2022, 9:17
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Белоруска победила на мировом конкурсе моделей, который проходил в ОАЭ

Уроженка Могилева объездила более 30 стран мира и говорит на семи языках.

«Рада, что в 23 года я достигла такого уровня, что можно уже на пенсию идти», — вполне серьезно, но со смехом говорит модель Анжелика Кузьменок из Могилева. На днях девушка победила в финале международного конкурса Miss Model of the World, который проходил в Дубае (ОАЭ). О своей жизни, мечте, работе, участии в конкурсах красоты и победе в последнем, для моделей, Анжелика рассказала блогу «Отражение».

В модельный бизнес Анжелика Кузьменок пришла в 14 лет — сперва в родном городе, а потом заключила контракт с профильным агентством в Москве. С тех пор девушка работала моделью, объездила более 30 стран мира и говорит на семи языках.

— Моя самая большая мечта была — победить в конкурсе красоты. Первую попытку я предприняла в 16 лет. Это был местный конкурс красоты в Могилеве, на котором мне заявили, что шансов победить у меня нет, мол, внешность неподходящая, — вспоминает Анжелика начало своей карьеры как модели.

Потом было еще много конкурсов, международных и национальных: девушку замечали, но победительницей с них она не выходила.

Моделинг Анжелика совмещала с учебой в Академия управления, где получала профессию юриста. Вуз она закончила, но по специальности работать не стала — кодексам и нормативам предпочла съемки и дефиле по подиуму.

В 2019 году на одном из модных показов в Китае ко Анжелике подошла организатор международного конкурса Miss Model of the World и предложила представлять на мероприятии Беларусь. К сожалению, из-за ковидных ограничений, воспользоваться предложением могилевчанка смогла только в 2022-м.

— Этот конкурс исключительно для моделей, обычная девочка, у которой нет портфолио, не сможет туда попасть. Причем, красота — это не главный показатель, по которому оценивают участниц. Важно то, что ты из себя представляешь как модель: как дефилируешь, меняешь позицию и многое другое, — объяснила Анжелика.

Для конкурса белоруске пришлось похудеть на три килограмма, и на финал в Дубаи, который проходил с 3 по 12 января, она приехала с параметрами 88−59−90 (грудь-талия-бедра), при росте 180 см и весе 58 кг. Вместе с ней за корону победительницы соревновались еще 24 участницы из разных стран.

— Сложно было в том, что день был очень заполнен: ранний подъем, весь день репетиции, съемки, интервью. При этом кормили нас такими диетическими блюдами, что есть очень хотелось. Участница из Италии, с которой я общалась, даже плакала, что хочет наконец-то съесть пиццу или пасту. А еще нас очень берегли от ковида: везде в масках, каждый день сдавали тесты.

Зато Анжелике было комфортно потому, что участницам надо было демонстрировать свои умения как моделей, а наша землячка в этом была как рыба в воде — ведь за плечами восемь лет в модельном бизнесе.

— Макияж и укладку я делала сама, а еще другим девочкам помогала. Вечерний наряд у меня был благодаря спонсорам из Турции, а национальный, в васильки, я делала вместе с мамой. А вот выхода в купальниках не было — все же арабская страна. В белорусских госведомствах не знали, что я буду принимать участие в конкурсе — я сама не сообщала, помощи не просила (да и если коснуться конкурсов красоты или моделей, то не принято это нашей стране).

На конкурсе Анжелика сдружилась с русскоязычными девушками — из Эстонии, Греции, России, с ними чаще всего и общалась. Белоруска говорит, что с ними было уютно и тепло, не ощущалось высокомерия и соперничества за корону, как это было с участницами из Америки, некоторых стран Европы.

— Представители из Беларуси и раньше принимали участие в конкурсе, но в пятерку не входили. И тут на последнем этапе я осознаю, что я в топ-5. Думала тогда, ну не дадут же мне первое место. Но меня объявили победительницей!

Анжелика вспоминает, что услышав это, у нее задрожали руки, а после она не смогла сдержать слезы — сбылась ее детская мечта. О победе она сразу сообщила своему парню и маме.

В качестве награды белоруске подарили корону, скипетр и денежную премию. Также ей пообещали предоставить возможность заключить контракт на работу модели с каким-нибудь брендом.

— Некоторые условия мне тоже надо соблюдать: год нельзя выходить замуж и обзаводиться детьми. Сейчас все конкурсантки уже уехали, а остаюсь в Дубаи — продолжаю давать интервью по несколько раз в день.

Если планы не изменятся, то в ближайшее время Анжелика уедет в Италию — там сейчас она живет и даже открыла школу моделей. Девушка говорит, что в профессиональном плане, как модель, она уже состоялась, поэтому «можно выходить на пенсию».

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