Медики выяснили, как на самом деле кофе влияет на похудение 3 15.01.2022, 11:03

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Напиток приносит много пользы нашему телу и душе.

Высокое содержание кофеина также запускает наш метаболизм. Действительно ли кофе, который мы пьем для удовольствия, а иногда до занятий спортом, действительно помогает нам похудеть? Об этом пишет lenta.ua.

Кофе, который является одним из наиболее потребляемых напитков в повседневной жизни, приносит нашему организму множество преимуществ.

Чтобы извлечь пользу из кофе, в котором почти 0 калорий, нам нужно обращать внимание на количество кофеина в нем. Кофе с высоким содержанием кофеина также помогает исцелить нас как физически, так и духовно.

Не забудьте проконсультироваться с врачом, прежде чем следовать нашим рекомендациям.

Свойства кофеина:

Усиливает обмен веществ

Стимулирует центральную нервную систему

Повышает скорость реакции и концентрацию

Ускоряет сжигание жира

Сжигает ли кофеин жир? Кофе напрямую не способствует сжиганию жира. Если вы пьете кофе только перед выполнением упражнений по сжиганию жира, это ускорит процесс сжигания жира.

Чтобы получить пользу от этих эффектов, необходимо употреблять кофе с высоким содержанием кофеина и без калорий. Вы можете употреблять эспрессо, американо, фильтрованный кофе (обычный) или кофе по-турецки.

Употребление кофе с молоком, сахаром и сливками снижает качество кофеина, который вы получаете, а также заставляет вас потреблять много калорий и иметь проблемы с пищеварением.

По этой причине употребление кофе, приготовленного только из воды, повысит эффективность, которую вы получите.

Кофеин увеличивает подвижность сердечно-сосудистой системы, вызывая повышение артериального давления. Это также оказывает мочегонное действие на наш организм, и происходит выделение воды. Из-за повышенного кровяного давления наши почки работают тяжелее.

Количество потребляемого кофеина должно отличаться в зависимости от переносимости, создаваемой организмом человека. В среднем можно выпить 2 чашки кофе (примерно 400 мг кофеина).

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