В Могилеве ураган сорвал крышу с собора XVIII века 15.01.2022, 17:35

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Епископ Александр Яшевский просит помочь восстановить святыню.

В Могилеве ураган сорвал крышу с собора Успения Девы Марии и Святого Станислава. Епископ Александр Яшевский просит помочь восстановить эту святыню:

"Дорогие братья и сестры во Христе, люди доброй воли! В этот трудный момент прошу вас о помощи в восстановлении дома Господня. Приход не может справиться самостоятельно.

Хотя мы пока не знаем размер убытков, мы собираем средства на восстановление святыни, пострадавшей от ураганных ветров. Спасибо всем людям доброй воли. Да вознаградит Добрый Бог за посильную помощь".

Собор Успения Пресвятой Богородицы и Святого Станислава — памятник эпохи барокко. Он был построен в 1738-1752 годах и, таким образом, является одним из старейших сохранившихся зданий Беларуси.

В 1956 году собор был закрыт, в нём разместился Центральный исторический архив БССР. В 1960 году туда переехал Государственный архив Могилевской области. В этот период храм утратил часть росписей и орган с редкими керамическими трубами.

В начале 1990-х годов здание собора возвращено верующим.

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