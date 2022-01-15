Нидерланды и Дания объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 1 15.01.2022, 18:24

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Ранее приняли решение бойкотировать зимние Олимпийские игры США, Япония, Великобритания и Канада.

Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиаде в Пекине, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Нидерланды не отправят правительственную делегацию в Пекин, поскольку Китай решил не пускать на соревнования иностранных зрителей.

Дания решила бойкотировать Игры, чтобы выразить протест против нарушений прав человека в Китае. Такое же решение ранее приняли США, Япония, Великобритания и Канада.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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