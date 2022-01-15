Белорусский актер Яровенко: В Киеве больше свободы и возможностей 1 15.01.2022, 19:49

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Алексей Яровенко поделился, почему решил переехать в Украину из Беларуси.

Актер Алексей Яровенко (Алексей Косач в сериале «Крепостная») в проекте «Мой секрет» на СТБ рассказал о знакомстве с женой, Ольгой Карповой (актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве), и о переезде в Украину из Беларуси.

«Мы познакомились на театральном фестивале в Кишиневе. Я увидел ее, она не только красива, но талантливая и темпераментная. Я настолько был впечатлен, что и слова проронить не смог. Я сразу понял — это оно. Когда срывает крышу. Это была ее инициатива, я так и не осмелился к ней подойти. Она вышла со мной на контакт в соцсетях. Было предложение поехать в поход. И там я уже мог связывать слова», — говорит Яровенко.

Ради возлюбленной актер без долгих раздумий переехал в Украину. «Я принял однозначное решение. Я родился и вырос в Минске. Я вообще не представлял себе никакой жизни кроме Беларуси. Но в Киеве больше свободы и возможностей, чтобы себя реализовать. Оля, которая училась в Украине, это понимала и в Минске столкнулась с другой реальностью. Сложно решиться на этот шаг, но для того чтобы мы были вместе и нам было хорошо, я готов на это. Скучаю по родным, друзьям. Но мое решение непреложно», — поделился артист

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