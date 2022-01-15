закрыть
15 января 2022, суббота, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский актер Яровенко: В Киеве больше свободы и возможностей

1
  • 15.01.2022, 19:49
  • 4,680
Белорусский актер Яровенко: В Киеве больше свободы и возможностей

Алексей Яровенко поделился, почему решил переехать в Украину из Беларуси.

Актер Алексей Яровенко (Алексей Косач в сериале «Крепостная») в проекте «Мой секрет» на СТБ рассказал о знакомстве с женой, Ольгой Карповой (актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве), и о переезде в Украину из Беларуси.

«Мы познакомились на театральном фестивале в Кишиневе. Я увидел ее, она не только красива, но талантливая и темпераментная. Я настолько был впечатлен, что и слова проронить не смог. Я сразу понял — это оно. Когда срывает крышу. Это была ее инициатива, я так и не осмелился к ней подойти. Она вышла со мной на контакт в соцсетях. Было предложение поехать в поход. И там я уже мог связывать слова», — говорит Яровенко.

Ради возлюбленной актер без долгих раздумий переехал в Украину. «Я принял однозначное решение. Я родился и вырос в Минске. Я вообще не представлял себе никакой жизни кроме Беларуси. Но в Киеве больше свободы и возможностей, чтобы себя реализовать. Оля, которая училась в Украине, это понимала и в Минске столкнулась с другой реальностью. Сложно решиться на этот шаг, но для того чтобы мы были вместе и нам было хорошо, я готов на это. Скучаю по родным, друзьям. Но мое решение непреложно», — поделился артист

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников