Какое состояние у осипшего Лукашенко и перенесет ли он второй раз ковид «на ногах»? 16.01.2022, 8:56

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Старик совсем плох.

У Лукашенко в последнее проявляется все больше серьезных проблем со здоровьем. Пресс-служба диктатора, стараясь опровергнуть эту информацию, наоборот подтверждает ее: в опубликованных за последнюю неделю видеороликах Лукашенко выглядит дряхлым стариком с почти пропавшим голосом.

«Лукашенко в последние годы тяжело болеет. Ноги не идут, инсулин, сердечко в последние три года уже прихватывало несколько раз», - обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

Пошатнувшееся состояние здоровья диктатора обсудили и в последнем обзоре на YouTube-канале «Усы Лукашенко». Ведущий Сергей Беспалов отвечает на вопросы:

- Какое состояние у старого деда и перенесет ли он второй раз ковид «на ногах»?

- Какие уроки нужно всем вынести из протестов в Казахстане?

- Почему в Беларуси молчат об Омикроне?

И сколько еще продержится «советское наследие»?

Напомним, в конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Диктатор демонстративно отказывается признавать опасность коронавируса и обвиняет умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

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