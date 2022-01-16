Странные дела происходят в белорусском футболе 2 16.01.2022, 15:20

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Наступающий чемпионат может стать одним из самых слабых за последнее время.

Странные дела происходят в белорусском футболе. Практически уже никто не скрывает, что минским «Динамо» руководит напрямую министр спорта Ковальчук. Бывший охранник синепала вошел во вкус и берет на себя ответственность за развитие главного вида спорта в стране, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Клубам запретили выезжать на сборы за рубеж. «Шахтеру» не подписывают план развития (и вообще в клубе финансовые проблемы, которые будут нарастать в связи с баном транзита калия Литвой и разрыва контракта с «Ярой»). Установлен лимит зарплат. В этой связи те футболисты, которые кому-то интересны, разбегаются в разные стороны. Наступающий чемпионат, без сомнений, станет одним из самых слабых за последнее время. И это только начало. Наверняка до конца сезона доживут не все команды.

К тому же на носу суд в CAS. По информации Жози, определенное внимание своими высказываниями про Беларусь Чеферин уже к себе привлек. И это скользкая дорожка. Все помнят, к чему привела поездка Фазеля в Беларусь.

Еще веселее ситуация в первой лиге с «Крумкачами». Им отказал в аренде стадион СОК «Олимпийсккий», на котором команда играла практически все время со дня своего основания. По информации Майка, руку приложил лично Базанов.

Более того, на случай, если бы «Крумкачы» выиграли в переходных матчах, был предусмотрен план Б. Руководство АБФФ провело работу с банками, чтобы никто не подтвердил клубу финансовые гарантии в 1 млн долларов, которая нужна для заявки в высшую лигу.

Напомним, что «Крумкачы» изначально выразили поддержку народу. В прошлом году случилось задержание журналиста и футболиста Ивулина, который делал сериал про «Крумкачы». Затем при крайне странных обстоятельствах был уволен главный тренер Дулуб (команда шла на втором месте и претендовала на выход в высшую лигу). Отставка случилась после того, как владелец клуба Костевич был вызван в кабинет Базанова. На столе лежали две папки – на Дулуба и клуб. Костевич предсказуемо выбрал клуб.

Однако жизни команде все равно не дают. Самое забавное в этой ситуации то, что жена владельца «Крумкачоў» Андрея Костевича – министр соцзащиты Ирина Костевич. Майк удивлен, что этот секрет Полишинеля до сих пор не получил широкой огласки. Это во многом объясняет ту легкость, с которой давят на клуб, а клуб в свою очередь предпочитает борьбу под ковром, не вынося сор на публику. Считаем, что позиция крайне спорная и умирать всегда лучше с музыкой.

Отдельно отметим, что Костевичи (у Андрея есть брат Сергей) владеют крупной компанией ASBIS c главным офисом на Кипре. Компания занимается дистрибуцией IT-продуктов и компьютерных комплектующих. Годовой оборот – почти 3 миллиарда долларов, а чистая прибыль в 2021 году составила более 50 млн долларов. ASBIS активно развивается и вложилась в том числе в компанию, которая занимается диагностикой ковида.

Остается добавить, что 17 января стартует суд над Ивулиным. Ему, к слову, клуб предложил новый контракт. И Ивулин прямо из СИЗО согласился с этим предложением. Другое дело, останется ли на плаву клуб к моменту его выхода? Здесь ответа нет.

И это еще раз показывает, что хунта готова уничтожать все живое и подающее признаки жизни. Может ли эта ситуация привести к процветанию и светлому будущему? Ответ очевиден. Даже пример Казахстана показывает, что в здравом уме ни один политик не возьмется противостоять целому народу. Синепал считает, что он самый умный и способен повернуть ход истории вспять. Напрасно. Место на свалке истории забронировано уже и для него.

И если ему можно рассчитывать на пример Милошевича, который не дожил до приговора в гаагском трибунале, то его сподвижников точно ожидает кара. Вот с этим ощущением люди и живут последние полтора года. Пример того же Казахстана показал, что переформатирование может быть очень быстрым. Кто был всем – то станет никем. А камеры в СИЗО и колониях будут освобождены как раз.

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