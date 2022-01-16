Очевидцы: На Немиге мужчина провалился под лед - его спасала молодая девушка 8 16.01.2022, 19:24

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Провалившийся под лед пытался перейти реку.

В Минске молодая девушка и мужчина спасли человека, который провалился под лед на Немиге, пытаясь перейти на остров Слез. Информацию об этом прислали в редакцию zerkalo.io читатели.

Происшествие случилось 16 января около 17.00: мужчина, по словам очевидца, слишком оптимистично оценил толщину льда на Немиге (у берега он прочнее, а ближе к середине реки становится тоньше), и при попытке достичь острова Слез провалился под лед и начал тонуть.

Людей поблизости было достаточно, многие катались на льду. Однако, по словам читателя, после того, как человек упал в воду, большинство людей вернулись на берег и начали снимать происходящее на телефоны, и только одна совсем молодая девушка легла на лед и поползла его спасать.

Добравшись до места, где тонул мужчина, она попыталась его вытащить, но не сумела — не хватило сил. Тогда к ней присоединился мужчина с берега, и вдвоем у них получилось спасти человека. К тому времени, как приехали машины МЧС (через пять-десять минут), человек уже был на берегу.

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