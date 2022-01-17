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В МИД Германии пригрозили России жестким ответом в случае нападения на Украину

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  • 17.01.2022, 15:30
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В МИД Германии пригрозили России жестким ответом в случае нападения на Украину
Анналена Бербок
фото: gettyImages

Анналена Бербок находится с рабочим визитом в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Германии предупредили Россию о серьезных последствиях, если она прибегнет к широкомасштабному нападению на Украину. Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает tsn.ua. "Москва столкнется с жестким ответом, если прибегнет к военной эскалации", — сказала Бербок. Она подчеркнула, что будет искать дипломатическое решение военного конфликта между Украиной и Россией во время своей первой официальной поездки в две страны.

Как сообщают в посольстве Германии в Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок уже прибыла в Киев. Это первый ее официальный визит в должности главы МИД. В повестке дня, по предварительной информации, встреча с представителями миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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