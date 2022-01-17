Порошенко задремал во время заседания суда 14 17.01.2022, 18:04

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Петр Порошенко

Видеофакт.

Экс-президент Украины Петр Порошенко задремал во время заседания Печерского суда Киева по избранию ему меры пресечения в рамках дела о «госизмене», пишет nv.ua.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

На нем видно, что во время выступления своего адвоката Игоря Голованя лидер «Евросолидарности» прикрыл глаза и склонил голову, подперев ее одной рукой, однако в какой-то момент она опустилась слишком низко, в результате чего Порошенко проснулся.

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