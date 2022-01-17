Назван обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2021 года

Назван обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2021 года1
- 17.01.2022, 22:20
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Им стал полузащитник «Тоттенхэма».
Полузащитник Эрик Ламела получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2021 года. Церемония вручения наград The Best проходит в онлайн-формате.
Ламела 14 марта в матче с «Арсеналом», выступая за «Тоттенхэм», после многоходовой комбинации пробил между ног защитника и попал в ворота. В текущем сезоне хавбек играет за «Севилью».
На награду также претендовали нападающий Мехди Тареми («Порту») за гол в ворота «Челси» в матче Лиги чемпионов 13 апреля и форвард сборной Чехии Патрик Шик за мяч в ворота команды Шотландии на Евро-2020 14 июня.
Премия Пушкаша была учреждена в 2009 году.
The winner of the #Puskas Award goes to... @ErikLamela! 🔥#TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2022