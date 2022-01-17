Назван обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2021 года 1 17.01.2022, 22:20

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Эрик Ламела

Фото: Getty Images

Им стал полузащитник «Тоттенхэма».

Полузащитник Эрик Ламела получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2021 года. Церемония вручения наград The Best проходит в онлайн-формате.

Ламела 14 марта в матче с «Арсеналом», выступая за «Тоттенхэм», после многоходовой комбинации пробил между ног защитника и попал в ворота. В текущем сезоне хавбек играет за «Севилью».

На награду также претендовали нападающий Мехди Тареми («Порту») за гол в ворота «Челси» в матче Лиги чемпионов 13 апреля и форвард сборной Чехии Патрик Шик за мяч в ворота команды Шотландии на Евро-2020 14 июня.

Премия Пушкаша была учреждена в 2009 году.

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