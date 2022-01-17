Как белорусы изменили жизнь русского и заразили его своими идеями 17.01.2022, 22:58

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Знакомство с белорусами перевернуло всю его жизнь.

До встречи с белорусами Александр работал инженером, а его хобби была военно-историческая реконструкция. Но знакомство с белорусами перевернуло всю его жизнь.

Александр родился в России, воспитывался в Украине, а работает в Польше. Когда он начал знакомиться в белорусском языке и культурой, белорусами и их героями, для него открылся целый мир, который очаровал его и привел к радикальным изменениям в жизни. Первым шагом было изучение белорусского языка. Внимательный зритель обратит внимание на украинизмы, которые иногда проскакивают в языке нашего героя.

Чем Александру запомнилась первая встреча с белорусами? Какое впечатление произвел на русского белорусский язык? Почему инженер пошел учиться на филолога? Чем очаровала русского белорущина? За что Александр любит реконструкцию? Почему наполеоновские солдаты носили коротенькую полусаблю, от которой нет пользы в бою? Смотрите в видео «Белсата».

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