«Кисть висела: его пытали или истязали» 18.01.2022, 13:06

7,244

фото: afp

История погибшего на площади Республики в Алматы.

Родные и близкие убитых во время протестов в Казахстане требуют тщательного разбирательства обстоятельств их гибели. По сообщению генеральной прокуратуры страны, в общей сложности во время январских протестов погибло 225 человек, еще 4,5 тысячи получили ранения. В ведомстве отметили, что эта цифра не окончательная, поскольку речь идет только о тех, кого доставили в морги, сообщает currenttime.tv.

Ерлан Жагипаров – один из тех, кто погиб на площади Республики в самый разгар беспорядков. Он не участвовал ни в митинге, ни в последовавших за ним столкновениях с полицией. На площадь, по словам родственников, Ерлан пошел, чтобы узнать обстановку. Через несколько дней его обнаружили в морге с несколькими пулевыми ранениями, следами избиения и почему-то в наручниках.

"Огнестрельное ранение в живот и ранение в область сердца. Также у него были сломаны руки. Кисть буквально висела. Его пытали или истязали перед смертью. На этой неделе мы намерены обратиться в органы по факту убийства нашего брата", – говорит Нурлан Жагипаров, родной брат Ерлана.

Только после того, как президент страны лично дал указание установить точное числе жертв, генеральная прокуратура впервые назвала конкретные цифры – 225 погибших и свыше 4,5 тысячи пострадавших. При этом в ведомстве назвали часть убитых вооруженными бандитами. Большую часть списка пострадавших, если верить официальным заявлениям, составили представители силовых структур. Представители прокуратуры заявили, что следственные мероприятия продолжаются и по каждому факту будет дана правовая оценка.

"На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел, в том числе 44 по актам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 15 убийств. Водворено в ИВС 642 подозреваемых в совершении преступлений. Из них 445 с санкции суда взяты под стражу. После проверки документов освобождено порядка ста человек", – отметил начальник службы уголовного расследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

Тем временем власти города Алматы, больше всех пострадавшего в результате беспорядков, только в понедельник озвучили официальную цифру нанесенного ему ущерба – свыше 256 миллионов долларов. Половина от этой суммы – это потери предпринимателей.

"На сегодняшний день определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Я хотел бы уточнить, что это именно те объекты, где необходимо заменить стекла, двери, где были локальные пожары. Так объектов намного больше", – говорит заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев.

В городской администрации сообщили, что наиболее пострадавшие административные здания будут восстановлены за счет бюджета, остальные объекты помогут восстановить крупные строительные компании, которые якобы сами изъявили желание помочь Алматы. В частности, за счет бизнеса планируется привести в порядок несколько объектов здравоохранения и несколько полицейских управлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».