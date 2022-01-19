Американский чиновник: Настает момент, который решит судьбу Лукашенко 10 19.01.2022, 8:21

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фото: ТАСС

Москва направила в Беларусь больше военных, нужно для стандартных учений.

Прибытие российских войск в Беларусь вызывает обеспокоенность, так как они могут быть использованы для нападения на Украину, пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. Учения в Беларуси дают России возможность нападения на соседнюю страну, считают в Вашингтоне.

По словам сотрудника Госдепа, Москва направила в Беларусь больше военных, чем можно бы ожидать в рамках стандартных учений.

Для Александра Лукашенко настал «решающий момент», цитирует чиновника агентство Рейтер, и он должен определиться насчет будущего суверенитета своей страны.

Об угрозе нового вторжения России в Украину западные разведки заговорили в ноябре, после того как Москва собрала на границах с Украиной огромные силы. На сегодня она продолжает переброску дополнительных частей с Дальнего Востока.

В истории не раз были прецеденты, когда под видом учений войска сосредотачивались для нападения.

Концентрация войск на юге Беларуси, где и должны пройти учения, будет сковывать часть украинских сил, даже если удар с территории Беларуси нанесен не будет, а российские войска будут наступать только с востока и юга.

Белорусская армия на сегодня функционально и идеологически представляет собой придаток к российской, а белорусский режим тотально зависит от Москвы финансово и держится за счет нефтегазовых субсидий и денежных кредитов России.

Минобороны Беларуси назвало целью учений оценку готовности сил так называемого «Союзного государства» к защите границ.

В частности, в Беларуси, среди прочего, развернуты 12 российских истребителей Су-35 и противоракетные системы С-400.

Заявлено, что первая часть учений пройдет до 9 февраля, вторая — 10—20 февраля.

Жители южных областей Беларуси сообщают о присутствии российских военных и техники около разных населенных пунктов. Кроме того, сообщается о перемещении российской военной техники по железной дороге Москва-Минск-Брест. Десятки фотографий и постов об этом появились в социальных сетях и телеграм-каналах.

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