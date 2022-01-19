Исследование показало, как панды набирают вес на бамбуковой диете 19.01.2022, 11:04

Как она работает?

Исследователи обнаружили, как панды могут набирать вес на своей строгой диете. Оказывается, кишечные бактерии животных меняются, когда становятся доступными питательные побеги бамбука, пишет «Новое время».

Это помогает пандам накапливать больше жира и может компенсировать недостаток питательных веществ в сезоны, когда можно жевать только листья бамбука, предполагает исследование Института зоологии Китайской академии наук.

«Мы впервые установили причинно-следственную связь между микробиотой кишечника панды и ее фенотипом», — говорит первый автор Гуанпин Хуань из Института зоологии Китайской академии наук.

«Мы давно знаем, что у этих панд другой набор кишечной микробиоты во время сезона поедания побегов бамбука, и совершенно очевидно, что в это время года они более толстые».

У многих животных наблюдается сезонный сдвиг кишечных бактерий в результате изменения доступности пищи. Например, у некоторых видов обезьян микробиота кишечника летом, когда они питаются свежими листьями и фруктами, отличается от микробиоты зимой, когда они питаются корой деревьев. Подобный сдвиг также наблюдается у народа хадза, современных охотников-собирателей, живущих в Танзании, поскольку тип доступной пищи меняется в течение года.

Команда, возглавляемая Фувен Вей из Института зоологии, десятилетиями изучает диких гигантских панд, живущих в горах Циньлин в центральном Китае. Большую часть года эти животные питаются волокнистыми листьями бамбука. Но в конце весны и начале лета они наслаждаются недавно проросшими побегами бамбука, богатыми белком.

Вэй говорит, что у этих диких панд значительно выше уровень бактерии Clostridium butyricum в кишечнике во время сезона поедания побегов по сравнению с сезоном поедания листьев. Чтобы выяснить, может ли изменение микробиоты кишечника повлиять на метаболизм панды, команда пересадила фекалии панды, собранные в дикой природе, лабораторным мышам. Затем они кормили мышей диетой на основе бамбука, которая имитировала то, что едят панды, в течение 3 недель.

Исследователи обнаружили, что мыши, которым пересадили фекалии панды, собранные во время сезона поедания побегов, набрали значительно больше веса и имели больше жира, чем мыши, которым пересадили фекалии во время сезона поедания листьев, несмотря на то, что они потребляли такое же количество пищи.

Дальнейший анализ показал, что продукт метаболизма C. butyricum, бутират, может усиливать экспрессию гена циркадного ритма, называемого Per2, который увеличивает синтез и накопление жиров.

Дальнейшее изучение микрофлоры панд, как надеются Гуанпин Хуань и его коллеги, поможет им открыть других микробов, критически важных для выживания этих уникальных животных.

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