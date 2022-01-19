Мнение: Загнанный в угол синепал скоро столкнется с эффектом бумеранга 4 19.01.2022, 15:58

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Протесты неожиданно вспыхивают даже «на пустом месте».

Добро пожаловать в Советский Союз. Если Кремль мечтает вернуть всех в 1997 год, то синепалый давно решил не мелочиться и отправляет всех сразу в год 1937. Репрессии, чистки, чистки чистильщиков - это все давно стало реальностью, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Концлагерь и рабский труд - в концлагере бесплатно, на воле - за копейки - тоже выстроенная система, но которую пробовали не замечать. А ордынские профсоюзы только и делали, что поддакивали – так и нужно.

Регулярное раскулачивание - знали, но предпочитали помалкивать, чтобы выживать. Теперь уже не помогает.

Для полного счастья решили, что не хватает двух элементов: «освобождения» Украины и лишения гражданства.

С «освобождением» не все понятно, но военная активность в регионе нарастает. Мы не раз писали, зачем это нужно синепалому - чтобы проскочить между струек. Но даже предоставление территории для хотя бы угрозы агрессии будет билетом в один конец не просто в клуб диктаторов, но уже в клуб агрессоров, откуда не возвращаются.

Попытка повторить «освободительный поход против украинских капиталистов и националистов» в любом случае обернется серьезной трагедией. Особенно для адептов концепции «лишь бы не было войны».

С гражданством еще веселее. Опять-таки возврат в самые днищенские советские практики. Тут даже не хочется комментировать, за исключением того, что один из самых неотвратимых законов Вселенной - закон бумеранга. И все большее число вовлеченных в принятие или даже инициирование этой жести вписывают себя в историю Беларуси на ее самые мрачные и позорные страницы.

Загнанный в угол синепалый диктатор спалит страну, лишь бы еще минуту удержаться на троне.

Со своей стороны хотели бы сказать, что вслед за 1937 годом был 1953-й. Тогда это заняло 15 лет, но сейчас время сжалось. Последний пример Казахстана показывает, что протесты неожиданно вспыхивают «на пустом месте и выжженной диктатурой земле». Результаты бывают разные.

Именно поэтому, чтобы революцией не воспользовался «новый дракон», важно быть готовыми вырвать власть из рук хунты, чтобы начать строить демократическую страну.

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