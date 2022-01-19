Завтра в Варшаве пройдет месса в честь Франциска Скорины
- 19.01.2022, 16:33
Также белорусского первопечатника будут вспоминать в Праге и Вильнюсе.
В варшавском архикафедральном собор св. Иоанна Крестителя 20 января пройдет месса в честь Франциска Скорины (1490-1540), гражданина Великого Княжества Литовского, известного белорусского гуманиста, первопечатника, издателя и переводчика Библии.
Литовский Сейм к 500-летию издания первой книги в Вильнюсе объявил год Скорины.
20 января месса пройдет в трех столицах: Вильнюсе, Праге и Варшаве.
Богослужение в польской столице возглавит епископ Михаил Яноха.
Для участия в богослужении были приглашены представители церквей, входящих в состав Польского экуменического Совета. Также споет белорусский хор «Concordia».
Варшавский архикафедральный собор св. Иоанна Крестителя, 20 января, 19:00