Власти США и Германии предупредили спортсменов об опасности слежки на Олимпийских играх 4 19.01.2022, 18:17

1,808

Фото: Getty Images/Fotobank

Личные гаджеты атлетов могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.

Национальные олимпийские комитеты США и Германии обеспокоены возможной слежкой со стороны китайских спецслужб и просят спортсменов взять с собой телефоны, которые после возвращения не жалко будет уничтожить, сообщает rbc.ru.

Национальные олимпийские комитеты США и Германии рекомендовали спортсменам сборных команд не брать с собой на Олимпийские игры в Пекине личные мобильные телефоны и другие гаджеты. Рекомендация обусловлена опасениями слежки со стороны китайских спецслужб, пишут американское издание Wall Street Journal и германское Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) рекомендовал спортсменам страны брать с собой неперсонифицированные мобильные телефоны, которые можно и не жалко уничтожить сразу по возвращении из Китая, вместо личных устройств.

Еще осенью USOPC разослал спортсменам предупреждения, что каждое устройство, средство связи, транзакция или действия в онлайн могут контролироваться властями Китая. Личные гаджеты атлетов могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.

В рамках мер по противодействию коронавирусу, принятых организаторами Игр в Пекине, все прибывающие спортсмены должны использовать специальное мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья.

Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) в свою очередь попросила членов олимпийской делегации страны не загружать данное приложение на личные мобильные телефоны, которые вообще лучше оставить дома.

Ранее подобные рекомендации от НОК своих стран получили олимпийские атлеты из Великобритании, Нидерландов и Канады, напоминает издание Insidethegames.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее власти США, а также многие другие мировые лидеры объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».