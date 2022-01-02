Милиция до последнего скрывала факт убийства Дмитрия Усхопова 14 2.01.2022, 16:58

8,554

Представитель УВД Гомельского облисполкома сообщал, что никаких ЧП в новогоднюю ночь зафиксировано не было.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Его в новогоднюю ночь избила милиция.

То, что Дмитрия Усхопова убили, стало известно только благодаря независимым СМИ. Силовики до последнего не хотели давать комментарий, пишет Telegram-канал NEXTA:

— Когда они поняли, что информация просочилась, решили выдать чушь, написанную второпях на коленке.

Представитель УВД Гомельского облисполкома бодро отрапортовал о том, что никаких чрезвычайных происшествий в новогоднюю ночь зафиксировано не было. Видимо, убийства мирных граждан теперь поставлены на поток, поэтому о них не упоминают даже вскользь.

Начальник Речицкого РОВД Михаил Привалов, каратель, который участвовал в жестоком подавлении протестов, тоже отказался комментировать произошедшее. Естественно, ведь это его подопечные замучили до смерти человека, и ему нести за это ответственность.

Пропагандистская обслуга режима уже спешит оправдывать замазанных в крови ментов. Работа такая — обелять убийц за народные деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».