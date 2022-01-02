Милиция до последнего скрывала факт убийства Дмитрия Усхопова

Милиция до последнего скрывала факт убийства Дмитрия Усхопова14
- 2.01.2022, 16:58
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Представитель УВД Гомельского облисполкома сообщал, что никаких ЧП в новогоднюю ночь зафиксировано не было.
28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Его в новогоднюю ночь избила милиция.
То, что Дмитрия Усхопова убили, стало известно только благодаря независимым СМИ. Силовики до последнего не хотели давать комментарий, пишет Telegram-канал NEXTA:
— Когда они поняли, что информация просочилась, решили выдать чушь, написанную второпях на коленке.
Представитель УВД Гомельского облисполкома бодро отрапортовал о том, что никаких чрезвычайных происшествий в новогоднюю ночь зафиксировано не было. Видимо, убийства мирных граждан теперь поставлены на поток, поэтому о них не упоминают даже вскользь.
Начальник Речицкого РОВД Михаил Привалов, каратель, который участвовал в жестоком подавлении протестов, тоже отказался комментировать произошедшее. Естественно, ведь это его подопечные замучили до смерти человека, и ему нести за это ответственность.
Пропагандистская обслуга режима уже спешит оправдывать замазанных в крови ментов. Работа такая — обелять убийц за народные деньги.