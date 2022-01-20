«Кто-то марки собирает, а я киловатты» 10 20.01.2022, 9:35

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Энтузиаст из Минска сам модернизировал дом и неплохо экономит на «коммуналке».

Юрий — редкая птица в наших широтах. С первых минут разговора кажется, что он обычный фанатик и «горе-заказчик», но позже понимаешь — на таких людях держится многое. Свою историю минчанин начал с фразы «Всем должны заниматься специально обученные люди», однако разговор получился совсем о другом. Эта история о человеке, которому вечно всего мало. На многие процессы, о которых мы даже не задумываемся, Юрий посмотрел критически, а вопрос энергоэффективности дома довел до апогея.

Мужчина поделился с Onlíner простыми находками, которые позволяют сделать загородную жизнь лучше, комфортней и, что немаловажно, дешевле.

«Я не хочу, чтобы специалисты исполняли мои хотелки, я хочу, чтобы мне указали на мои заблуждения»

Это Юрий. Коренной минчанин, менеджер-управленец, энтузиаст и, как выяснилось позже, очень увлеченный человек. Пятнадцать лет назад он купил 25 соток у леса в поселке Опытный, пообещал жене комфорт не хуже городского и с азартом ворвался в стройку, о которой на тот момент не знал ничего.

— Я дилетант и допускаю, что многое можно было сделать иначе. По образованию не инженер, не физик и не энергетик.

До строительства дома не понимал даже базовых вещей, да и не собирался!

По жизни считаю, что всем должны заниматься специально обученные люди, — рассказывает хозяин большого дома. — Все началось с детства. Как и многие, я немало времени проводил в деревне, поэтому с возрастом начал мечтать о собственном доме. Хотелось создать место, где можно жить, воспитывать детей, чтобы всем было хорошо и комфортно.

Единственное, что понимал Юрий, купив землю, — до начала стройки нужно точно знать, где будет баня, сарай, грядки, беседки и дорожки, как ляжет тень от леса и где комфортней поставить барбекю.

— Я не хочу никого критиковать, но первая неприятность, которая меня постигла, была еще на этапе проектирования.

На участок приехал архитектор без компаса. Я удивился: как так? Каким образом он поймет, как падает тень, откуда ветер, куда направить окна? Архитектор ответил, что это неважно, поскольку современный мир полон климатической техники, которая пофиксит любые неудобства. Но зачем править то, чего можно избежать? Ясное дело, мы не сошлись, — делится опытом герой. — Тогда я обратился за помощью в госкомпанию. Рассказал, чего хочу, и процесс завертелся.

Разработка проекта заняла около полугода. На бумаге дом получился неплохой, повторял запросы заказчика, и вскоре на участке материализовались фундаменты бани и дома.

— Было очень весело. Я сам прыгал с рабочими, помогал, чем мог, был захвачен стройкой. Когда залили фундаменты, решили с женой съездить и расчертить в реальном масштабе планировку. Посмотреть, как это будет в жизни. И вот тут нас постиг шок, — вспоминает мужчина.

— Хочу предупредить всех: ходить по бумаге — одно, а в реальности — совершенно другое.

Бесконечные проходы, заходы, коридоры и углы — только в этот момент стало ясно, что проект провальный. На вопрос к проектировщикам получили ответ — вы сами этого хотели. Но я не хотел, чтобы специалисты исполняли мои «хотелки», я хотел, чтобы мне указали на мои заблуждения и помогли сделать все грамотно. Я же не архитектор... В итоге стройка встала, а проект пошел на переработку.

Опыт из книг, макет из Lego

Юрий пытался найти новых специалистов, но запрос въедливого заказчика никто удовлетворить не смог.

— К сожалению, я понял, что многие проектировщики задаются целью удовлетворить желания клиентов, а не предложить наиболее грамотный проект для конкретного участка.

Да, это тернистый путь, он предполагает споры, убеждения, но в конечном счете этого и ждут от профи.

Сейчас рынок расширился, но тогда я не смог найти человека, готового к сотрудничеству, пришлось выкручиваться: много читал, смотрел, общался с людьми. К слову, обычные люди, которые столкнулись с подобной проблемой, оказались резче, смелее, уверенней и убедительней, чем профи, — рассказывает собеседник. — В результате планировку придумал сам, а макеты слепил из того, что было: бумага, дерево, конструктор Lego.

«Не хотел быть сантехником, но пришлось»

Первой на участке появилась баня. Так хозяин называет постройку в 140 «квадратов» с бассейном, комнатами, гостиной и кухней. Перед инженерами Юрий поставил боевую задачу — теплые полы и вода без перебоев. Команда установила котел с закрытой камерой сгорания и бойлером на 30 литров, однако система не заработала. Инженеры тщетно пытались понять причину сбоя, но лишь через полгода проб и ошибок Юрий сам разгадал загадку — монтажник просто перепутал две трубы и поставил их в противоток, в итоге система боролась сама с собой.

— Почему это не нашли мастера? Не знаю. Возможно, эта ошибка слишком глупая и неожиданная, поэтому никто не обратил внимания, — разводит руками мужчина.

Следом посыпались проблемы с электричеством. Чем больше в поселке появлялось жилых домов, тем чаще техника давала сбои.

— Ну представьте: включаешь чайник — микроволновка уже не работает; решил постирать — пылесос не тянет. Обратился в электросети, но там констатировали: «Подстанция слабая, сделать ничего не можем». А вместе с тем потребление той самой электроэнергии тянуло порядка 500—550 кВт. Понимаю, что частный дом — не квартира, но как по мне — это много. Тогда и задумался о том, как сделать по уму и экономно, — говорит собеседник.

Частотный насос против асинхронного

Юрий поднял инженерную документацию и выяснил, что система отопления перегружена насосами.

— Они вреда большого не делали, но сами себя перетягивали. Плюс кушали киловатты. Для примера, один циркуляционный насос в среднем потребляет 125 Вт в час, когда их три — вот вам 375 Вт в час. Я перебрал систему и понял, что два из них — лишние. Переподключил пару труб, и система заработала. Смотрю дальше — а что у меня за насосы. Оказалось, асинхронные, которые имеют и внешнюю и внутреннюю обмотку. При этом в Беларуси продаются такие же насосы, но частотные, которые потребляют не 125, а 25 Вт в час. Плюс цена выше всего на 5%. Почему специалисты ставят более дорогую и менее экономичную модель — вопрос, — не понимает мужчина.

Как сэкономить электричество на стиралке и посудомойке

Дальше — больше. В следующую очередь герой разобрался с тарифами, поняв, что греть воду газом в четыре раза дешевле, чем электричеством.

— Я задумался — что больше всего потребляет электроэнергию? Стиральная машина и посудомойка. Поднял паспорта на технику, смотрю, а сзади мелким шрифтом написано: если у вас есть альтернативный источник горячего водоснабжения, то мы, как производитель, рекомендуем использовать именно его, в этом случае тэны (нагреватели) не работают — электричество не тратится, — делится опытом хозяин дома. — Купил за $15 маленький китайский термосмесительный клапан, установил в стиралку, то же самое и с посудомойкой. Вот и вся работа.

Водонагревательные гелиоустановки против солнечных батарей

За год своими действиями Юрий сократил потребление электроэнергии в доме в два раза. Повторим: заменил и убрал лишние насосы в газовом котле, подключил стиралку и посудомойку к горячему водоснабжению, поиграл с источниками света. При этом удалось не только сэкономить, но и решить вопрос с перепадами электричества. Техника стала работать ровно, лампочки больше не мигали. После такого успеха эйфория захватила героя с головой, плюс на носу было строительство основного дома.

— Изучив альтернативные источники энергии, в новом доме я решил пойти еще дальше. Фотоэлектрические панели отмел сразу: в условиях нашего солнца, тарифов и цен это попросту не работает. Альтернативный вариант — водонагревательные гелиоустановки. Суть похожая, только здесь из солнечного света мы получаем горячую воду. В холодном климате такие установки эффективней, стоят дешевле, но в Беларуси распространены еще меньше, чем солнечные батареи, а зря, — рассказывает мужчина.

За свою установку вместе с бойлером, расширительными баками и блоком управления Юрий отдал около $3000. Что в итоге получил?

— Я остановился на установке польской сборки. Система проста до безобразия: в ней только эта небольшая «голова» и моторчик. Чтобы не быть голословным, посмотрите на табло: температура T1 — 5 градусов (столько у меня в коллекторе на крыше), температура Т2 и Т4 — 15 и 14 градусов. Это то, что мы имеем в котле, — показывает на экран хозяин дома.

— Покажу еще фактические цифры. Вот, пожалуйста: за прошлый год 1561 кВт тепловой энергии эта установка выдала. Это город Минск, не самые лучшие климатические условия, плюс монтировал сам. Думаю, при лучших исходных можно было достичь более высоких результатов, — поясняет собеседник. — Да, возможно, здесь есть перерасход денежных средств. Но, ребята, я такой: кто-то марки собирает, а я киловатты.

Но Юрий бы не был собой, если бы всем остался доволен. Производителю пришлось усовершенствовать модель, чтобы удовлетворить запросы заказчика.

— Когда я изучал их документацию, заметил, что они тоже устанавливают асинхронные насосы, а не частотные. Ребята, конечно, поняли, что я трохи странный, упирались, но в итоге убедил их, что это экономичней. Денег больше не взяли, только срок заказа немного увеличился, поскольку такого поляки никогда не делали.

Получилось, что я им подсказал новое решение, а ведь все энергосбережение складывается именно из таких мелочей, — говорит мужчина.

— Следующую задачу я поставил нашим веселым сантехникам: говорю — вы мне эти два бойлера увяжите так, чтобы остался только один циркуляционный насос. Зачем это делать?

Проблема гелиоустановок в том, что солнце — кочегар, который не подчиняется никому.

Месяц может совсем не появляться, а может так хорошо поработать, что бойлер перегреется. Есть, конечно, функции охлаждения, но заниматься такими вещами — это наступать на горло собственной песне, — уверен коллекционер киловаттов. — Изначально план был такой: солнечной установкой я нагреваю воду до определенной температуры, дальше дорабатывает бойлер. Но потом мне захотелось, чтобы при перегреве котел гелиоустановки начал загружать бойлер газового котла. Первый не подчиняется мне никак, газом же я управляю как хочу. Что сказать — пять специалистов отказали, пришлось поднимать мануалы.

Клянусь, я не хотел делать это сам, но никто не хочет с этим возиться! Пришлось!

Не все «зеленое», что так подается

— Сейчас мы переходим к тому моменту, из-за которого я очень зол.

Купил котел известной марки с закрытой камерой сгорания кондиционного типа. По паспорту самая «зеленая» штука, которую только можно представить. Мне его установили, повесили, все хорошо. Но когда я делал обвязку труб, надо было кинуть туда проводок: сбросил крышку — а начинка не та. Если профессионалы будут смотреть на это дело, сразу поймут, что насос не оригинальный: расширенный корпус и не тот цвет. Мало того, вместо заявленного А++ у меня стоит прибор класса H. Как это?! — удивляется Юрий. — Это же неправильно.

Я не настолько сумасшедший, чтобы везде лезть своими руками. Обратился к производителю, заказал новый.

В итоге заменили. Выигрыш по расходу электроэнергии — в четыре раза. Плюс сама система отопления начала работать мягче за счет гибких настроек.

— Я много видел домов на Onlíner с «космолетами-котельными». Обратите внимание — это все, что греет 240 «квадратов». В итоге в помещении даже поместилась постирочная, — хвастает хозяин скромными размерами котельной. — Есть еще отопление теплого пола первого этажа, и все.

Как использовать воду, которая стекает с вас в душе

Чтобы не ошпариться, в доме Юрия установлены термостаты, которые не пропускают в краны воду теплее 40 градусов. Но мужчина пошел еще дальше и придумал, как использовать горячую воду вторично, нагревая ей поступающую в котлы холодную воду:

— Обычно мы нагреваем воду, выливаем на себя и сливаем в канализацию. Если разобраться, то это расточительно.

Отмечу, я не раскрываю здесь ничего нового: о рекуперации канализационных стоков говорят давно, да редко используют. А ведь если с городской системой это реализовать сложно, то в частном домостроении вполне реально. Я просто установил на канализационную трассу рекуператор. Это пять медных трубок, уложенных в лежанку канализации. Когда я принимаю душ, в канализацию сливается теплая вода в 35 градусов, а в это же время заходит холодная (8 градусов), которая подогревается до 25 за счет стока. Купить на рынке что-то подобное сложно и дорого, пришлось сделать самому. Но если поставить задачу, то такой прибор можно заказать из Америки или Швеции.

Кроме того, хозяин использует специальные краны. Они ограничивают силу потока, работают в двух режимах — экономном и очень экономном.

Камин — не для души, а необходимость

— Сердце частного дома — это система отопления, и она очень уязвима. Сами понимаете — любое замерзание, и ваша система просто погибнет. А ведь не секрет, что в частном секторе с электричеством случается всякое, — предупреждает собеседник. — Если дом останется без отопления в минус 20, то, во-первых, вы замерзнете, а во-вторых, загубите систему. Именно поэтому я считаю, что камин — это не для души, а необходимость. Я рекомендую его устанавливать всем домовладельцам.

Безусловно, камин камину рознь, и к его выбору наш герой также подошел дотошно.

— Я не буду говорить о ценах, потому что один и тот же функционал у разных производителей можно купить и за $300, и за $5000. Вопрос вкуса. Этот камин — производительностью 15 кВт. Брал исходя из того, что у меня есть электричество и газ. То, что мы видим, это лишь малая часть большого механизма.

Надо понимать, что сам камин — технический агрегат, а красота тут дело вторичное.

Из интересных моментов — я не забираю воздух из этого теплого помещения, воздух в камин по трубке поступает из подвала. Так я не трачу теплый воздух в жилье. Второй нюанс — это камин с функцией вторичного дожига. Благодаря нехитрым отверстиям воздух подается в том числе на верхнюю часть пламени, дожигая пиролизный газ. За счет этого дым совершенно не поступает в комнату — здесь закрыты все окна, нет приточек, ничего. Результат — мы получаем более высокую отдачу, меньший расход дров, плюс, поклон «зеленым», не загрязняем воздух дымом, — улыбается мужчина.

Какие дома самые энергоэффективные?

Дом Юрия построен из керамзитобетона, утепление — 10 сантиметров каменной ваты. Площадь — порядка 240 «квадратов». Хозяин не полностью доволен планировкой (есть лишние углы), но с задачами объект справляется. По мнению героя, самый энергоэффективный дом тот, который грамотно спроектирован:

— Архитектуру этого дома нельзя назвать идеальной. Но самое главное, что здесь есть — правильная ориентация по сторонам света, отсутствие окон на северных и подветренных сторонах. От этого в вопросе энергоэффективности зависит очень многое. Я советую начинать с задачи проектировщику. Да, многие откажут, кто-то заленится, но найдется 20% профессионалов, которых ваша задача увлечет.

«Моя мечта — чтобы Беларусь стала брендом. И это реально»

Мысль Юрия летит далеко за пределы собственного жилья. Необычное увлечение заставило мечтателя узнать об опыте других стран, изучить ситуацию внутри Беларуси. Сейчас мужчина уверен: есть все шансы, чтобы в Беларуси появился свой бренд.

— В Германии есть Passivhaus — наиболее известный институт, который занимается вопросами энергосбережения и энергоэффективности домашнего строительства. Такие же учреждения имеются во многих развитых странах — Америке, Швеции и других. Эти институты все время в поиске экономных решений: ставят задачи — решают. Моя мечта — чтобы что-то подобное появилось и в Беларуси, — делится энтузиаст. — У нас есть минский Институт тепло- и массообмена, есть Институт гражданского строительства имени Атаева. Я был на их сайтах, но для себя — обычного человека — не нашел там ничего. Кто-то спросит: «А надо ли?» Господа хорошие, энергетика составляет 10% от мирового ВВП, 46% от общего объема — доля мелких потребителей.

Мы говорим о вопросе, который составляет 5% мирового ВВП…

По мнению героя, если в стране появятся высокие стандарты, бренду быть:

— Зачем нам продают то, что уже морально устарело? Зачем нас обманывают? Ну извините, когда производитель заявляет КПД 107%, то нужно либо Эйнштейна выпороть, либо правду писать. А ведь белорусы в этом смыслят! Та же концепция «Умный дом» имеет белорусские корни, хотя сейчас об этом мало кто вспомнит. Плюс Беларусь имеет такой бренд, как белорусская молочка. Почему мы не можем сделать то же самое с системами отопления? Швейцария благодаря этому неплохо живет. Давайте переймем опыт и установим высокие стандарты. Плюс энергопотребление с каждым годом только растет: электромобили, майнинговые фермы — это будущее, на него нужны ресурсы.

Может, я мечтатель, но я верю в белорусов.

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