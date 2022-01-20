Время работает на украинцев 8 Аркадий Бабченко

20.01.2022, 18:11

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

С каждым днем промедления Путин теряет все больше и больше возможностей.

Итак, стало известно, какое именно вооружение Британия поставила Украине в качестве противотанкового. Это NLAW — Next Generation Light Anti-tank Weapon — такой «Джавелин» на минималках, предназначенный для городского боя.

Разработка шведов — «Saab». Принцип тот же — выстрелил и забыл. ТТХ великолепные — пробитие до пятисот миллиметров брони с верхней полусферы, дистанция стрельбы до восьмисот метров, минимальная дистанция стрельбы — 20 метров, вес двенадцать килограмм.

За счет встроенного в корпус контейнера с водой позволяет вести огонь из закрытых помещений. Вода разбрызгивает реактивную струю, выхлоп минимальный в виде дисперсионного водяного облачка. Время захвата цели — две-три секунды.

Ну, то есть просто великолепная штука.

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг устроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть — два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал — но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.

Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг — что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью — но это тогда просто лишает её смысла.

Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.

Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно.

Функция стрельбы из квартиры, которой также обладает NLAW, в городе также критически важна. В ролике видно, из насколько маленького помещения можно вести огонь и что оператор стоит сразу за стрелком — и ноль проблем. В принципе, и из «шайтан-трубы» можно стрелять из квартиры — я стрелял — но во-первых, это крайне некомфортно, мягко говоря, а во-вторых, пыль, вспышка и выхлоп демаскируют стрелка.

Ракета имеет два режима подрыва — бесконтактный, по бронетехнике — здесь, в отличие от «Джавелина», боеприпас не делает горку, а взрывается в прямом полете в метре над башней, направляя кумулятивную струю вниз, и контактный — по зданиям. Тут просто срабатывает как обычная граната из РПГ.

Бесконтактный подрыв сводит на ноль все наваренные на башню кровати. Пробитие, еще раз — до полуметра. То есть, Т-72 уничтожает гарантированно.

Вы бурят? Как я рад (с)

Минимальная дистанция двадцать метров — тоже великолепно. У шайтан-трубы, например, сорок метров, до этого граната просто не становится на боевой взвод, а этого иногда бывает слишком много — например, если вам вдруг представится случай шмальнуть из окна второго этажа по идущей под ногами как на параде бронетехнике в Грозном.

Короче говоря. С каждым приземлившимся самолетом вторжение из легкой прогулки, как это, возможно, представляется гениям в Кремле, все больше и больше превращается в кровавую баню с потоком гробов. А если Британия успеет насытить украинскую армию этим оружием в достаточном количестве, то… Ну, я черт его знает, ребятки, что вы будете противопоставлять этому.

Разве что утюжить каждый метр ковровыми бомбардировками, Искандерами и Точками-У, сравнивая с землей каждый дом и зачищая уже пустыню, как в Алеппо, но вот беда — развалины панельных домов зачастую представляют для стрелка такое же замечательное укрытие, как и сам дом. Это вам не пеноблочные домики в Сирии, которые просто осыпаются. Панельки складываются с массой дыр, нор, ходов и укрытий.

Спасибо тебе, Никита Сергеич!

А весит NLAW, как мы уже и сказали, 12 кило. Как «Шмель». Немало, но вполне себе терпимо.

Таскать можно.

С каждым днем промедления Владимир Владимирович теряет все больше и больше возможностей.

Время теперь работает на нас.

В общем, как и было сказано — никто Украину бросать не собирается. Поставки оружия будут беспрецедентными. На уровне второго лендлиза. Для особо одаренных в стопятидесятый раз на опережение — нет, воевать на земле придется самим. Шведскими NLAW-ами, но самим.

Потому что. Вот так вот.

Боже, храни королеву.

Боже, храни Джонсона.

Боже, храни Байдена.

Боже, храни «Saab».

Слава Украине!

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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