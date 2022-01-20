Байден назвал российской угрозой «человечков в зеленой форме» 20.01.2022, 22:15

джо байден

Президент США подчеркнул, что любое пересечение границы войсками РФ будет расцениваться как вторжение.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в четверг заявил о существовании угрозы непрямого нападения России на Украину, передает Reuters.

«У России есть большой опыт использования в целях агрессии мер помимо открытых боевых действий: нападения вооруженных формирований, так называемые атаки в серых зонах и действия российских солдат без российской формы», — перечислил американский президент.

Одной из таких угроз он назвал отправку «маленьких зеленых человечков в форме». Байден добавил, что США должны быть готовы ответить и на эти действия России.

«Я абсолютно четко сказал президенту [России Владимиру] Путину, он все понимает. Если любые, любые собранные вместе подразделения российских [ВС] пересекут украинскую границу, это будет вторжением», — подчеркнул президент. На такое вторжение будет «жесткий и согласованный ответ», Москва «заплатит высокую цену», если сделает выбор в пользу агрессии.

Накануне Байден заявил, что Россию ждут «катастрофические последствия», в частности экономические, если она проявит агрессию по отношению к Украине. Он сказал, что в случае вооруженного конфликта Россия, вероятно, победит, так как у нее есть военное преимущество, но в будущем понесет потери.

Масштаб санкций США и союзников, по словам американского президента, будет зависеть от конкретных действий Москвы. Резонанс вызвали слова Байдена о «незначительном вторжении», при котором западным странам «придется спорить о том, что делать и чего не делать». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что «незначительной агрессии» и «незначительных жертв» не бывает.

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