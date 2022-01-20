Заместитель госсекретаря США встретилась с белорусскими спортсменами 20.01.2022, 22:47

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Узра Зея

Ей рассказали о ситуации с правами человека в Беларуси.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам общественной безопасности, демократии и прав человека Узра Зея встретилась онлайн с белорусскими спортсменами и представителями Белорусского фонда спортивной солидарности, передает «Белсат».

Представители БФСС рассказали о ситуации с правами человека в Беларуси в целом и с правами спортсменов в частности.

Госпожа Узра Зея выразила восхищение мужеством белорусских атлетов, подвергшихся репрессиям за осуществление своего права на свободу выражения мнений. И заявила о решительной поддержке Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа и важности привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против белорусов в стране и за границей.

Участники встречи договорились выработать набор инструментов помощи белорусским спортсменам (стипендии, стажировки и обучение), а также мер медийной поддержки деятельности фонда. Подробнее о планах сотрудничества участники не сообщают.

По словам исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина, объявлять об этом пока преждевременно. Есть много конфиденциальной информации. Работа только началась, и ради эффективности совместных действий очень важно не раскрывать всех карт.

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