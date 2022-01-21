Стало известно, откуда нефть попадала в реку Лошицу 1 21.01.2022, 18:25

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Фото: МЧС Минска

За последние полгода реку несколько раз спасали от маслянистых пятен.

За последние полгода реку Лошицу несколько раз спасали от маслянистых пятен. Нашелся виновник: сточные воды, загрязненные нефтяными отходами, попадали в природу из труб «Горремливнестока». Ущерб окружающей среде — почти пять тысяч рублей, пишет «Онлайнер».

В августе и ноябре 2020-го на реке Лошице плавали нефтяные пятна. Чтобы они не растекались, спасателям приходилось устанавливать специальные боновые заграждения. Пятна замечали вблизи жилого дома в переулке 1-й Трубный.

Была проверка прокуратуры. Оказалось, что в реку попадали сточные воды, загрязненные нефтяными отходами — из ливнестока на балансе ГП «Горремливнесток».

Ущерб природе — свыше 4,9 тысячи рублей, его уже полностью возместили.

Предприятию выписали штрафы (по ч. 3 ст. 16.35 КоАП, нарушение условий специального водопользования). Их размер — 1920 и 2240 рублей (60 и 70 базовых величин).

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