Александр Ивулин: В любой момент все может измениться в Беларуси 21.01.2022, 23:04

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Александр Ивулин

Каждый день приближает нас к свободе.

19 января белорусский суд вынес приговор Александру Ивулину – 2 года колонии общего режима. За 2 часа до оглашения приговора Ивулин смог написать письмо, в котором рассказал о своих переживаниях, передает «Трибуна».

«Я не сделал ничего плохого. Я просто хотел поступать по совести. Хотел и не мог остановиться. Я хотел помогать людям. И сейчас хочу это делать. Делать что-то хорошее и честное. Не зря меня мама так учила. Кстати, она большая молодец. Даже не плакала почти. Горжусь ей!

Жалею ли я о чем-то? Нет. Совершенно точно. Даже если дадут 2 года. Я все сделал правильно. 2 года = служба в армии. Да, «школа». Да, жизненный урок. Но только для того, чтобы стать лучше. Стать лучше, а не стать другим. Понятно, придется жить по-новому. Придется к чему-то привыкать. Но нужно оставаться верным себе До конца, тем более это не навсегда!

Только скучаю по девочке из письма себе 15-летнему. Скучаю по тому, кто делает сейчас «ЧестнОК» лучше. По тем, кто сделал из меня журналиста, за которого не стыдно. Самое главное они в безопасности. Как и другие ребята, которых очень ценю. Да, и как же здорово, что ко мне в гости пришло столько народу. Надо обязательно поблагодарить каждого. Забавные вышли дни, почти вечер выпускников. Только улыбаться и оставалось. Чего грустить? Грусть – отстой, ведь воспринимая нынешнюю реальность всерьез, можно сойти с ума. А ведь ум еще пригодится :)

Тем более у любой публичности есть другая сторона. Та, за которую приходится платить. Порой достаточно серьезно. Но ведь это все не зря. Совершенно точно не зря. Ведь если бы мы точно знали дорогу, мы бы давно бы пришли. Но новая жизнь никогда не дается даром. Я же уже говорил, что за все надо платить? Видимо, это моя цена для нашей новой жизни. А она наступит. Обязательно наступит. Ведь даже, чтобы на свет появился новый человек (считай новая жизнь), нужно пройти через боль.

Хм… Наверное, девочки лучше поймут эту метафору. Но пройдем через боль. Никуда не деться. Тем более, каждый день приближает к свободе. И не только меня. Всех нас. Тем более, в любой момент все может измениться. И этот день наступит. Обязательно наступит», – написал Ивулин.

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