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Что сейчас происходит на мини-рынках в регионах?

  • 22.01.2022, 15:43
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Что сейчас происходит на мини-рынках в регионах?

Мелкая торговля попала под несколько ударов.

Несмотря на открытие двух крупных торговых центров в Гродно, мини-рынки ещё живут. Где-то идёт бойкая торговля, где-то, наоборот, затишье. Журналисты «Вечернего Гродно» узнали, что происходит на городских мини-рынках и появятся ли новые.

Торговые центры наступили на пятки

Расцвет гродненских мини-рынков пришёлся на девяностые и нулевые. Расположенные в микрорайонах, они были идеальным местом для покупок в выходной день. Взять продуктов на неделю вперёд, обновить гардероб взрослым и детям, найти стройматериалы, встретить давних друзей, узнать последние новости — всё это про мини-рынок. Долгое время по ассортименту у них вообще не было альтернативы, уступали они только своим более крупным собратьям. Но к ним надо было добираться, а мини-рынок — прямо рядом с домом.

Всё кардинально изменилось в 2008 году. В Гродно открылся первый гипермаркет на проспекте Космонавтов — «АЛМИ» (теперь это «Корона»). Гродненцам предложили купить то же самое, только в одном магазине и с комфортом.

Очередной удар по мелкой торговле пришёлся на 2014 год с появлением торгового центра OldCity. С открытием в 2021-м комплекса Triniti стало понятно: будущее за гигантами. Тем не менее ни один мини-рынок не закрылся. Даже, наоборот, появился новый.

«На каждый торговый объект есть свой покупатель»

Как считает директор ЗАО «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский, в чьём подчинении семь гродненских мини-рынков, они остаются привлекательными для покупателей. Сегодня у них 536 торговых мест, из которых пустует всего 15.

— На каждый торговый объект есть свой покупатель. Конечно, не могу сказать, что на наших мини-рынках полно молодёжи, но людей старшего возраста приходит много. Они привыкли к ним, ведь привычка посещать мини-рынки формировалась у них десятилетиями, — отмечает Владимир Сычевский.

Кроме того, теперь на всех мини-рынках ЗАО созданы бытовые удобства — туалеты с горячей водой и моечные.

— Появление таких «монстров» торговли, как Triniti или OldCity, вынудило нас усиленно совершенствоваться. Мы продолжим искать варианты, как улучшить условия работы и пребывания на наших мини-рынках, — добавил руководитель.

Что с рынком на Поповича

Мини-рынок на улице Поповича, который принадлежит обувной фабрике, несколько лет назад собирались продать. Сначала просили два миллиона рублей, потом вдвое дешевле, но покупателя не нашлось. Как рассказали в администрации обувной фабрики, объект больше не продаётся.

Здесь по-прежнему можно купить всё, начиная от фруктов с овощами и заканчивая верхней одеждой. Есть косметика, инвентарь для дачи, сантехника, ритуальные товары. Появилась точка со свежим хлебом из тандыра.

Тема номер один разговоров у прилавков — строительство небольшого торгового центра неподалёку. Его должны начать в этом году. Предположительно в нём разместится дискаунтер «Грошык». Новость здешних торговцев не обрадовала.

— С одной стороны это хорошо: пойдёт много народа, который и к нам будет захаживать. С другой — если отоварятся там, то что им делать на рынке? — спрашивает одна из продавщиц.

По её словам, наступивший год пока не обрадовал: многие товары, особенно фрукты, попали в «санкционный» список, им нужно искать замену. Начиная с мая продавцы продуктов питания должны иметь кассы. Некоторые предприниматели нашли выход: если у покупателя нет наличных, он может расплатиться, положив нужную сумму… на мобильный продавца.

«Самый тухлый в городе»

Грандичский рынок на улице Горького одним из первых появился в Гродно. Однако сейчас в разгар выходного дня пересчитать покупателей здесь можно было на пальцах одной руки! Работало лишь несколько павильонов с фруктами и сладостями, с женскими шапочками и перчатками, с продажей венков. Иногда у палатки с яйцами из Коптёвки скапливалось несколько человек.

На «колхозных рядах», как называют лавки для сельхозторговли, стояла одинокая пенсионерка. Продавщица из павильона с фруктами и сладостями Юлия тут более двадцати лет. Женщина говорит, что летом народу побольше, так как в рядах многие продают свежий урожай с грядок.

— У нас «старый» район, приходят одни пенсионеры. Наш рынок — «самый тухлый» в городе. Прошлой весной напротив меня паренёк открыл точку с горячим чаем и кофе, но недавно закрылся. Вы думали, появление Triniti и OldCity обошло нас стороной? — говорит женщина.

Она вспоминает, что десять лет назад мини-рынок хотели выкупить и построить на его месте ТЦ. Предприниматели собирали подписи против этого. Сейчас, признаётся, она бы сказала спасибо тому, кто решится его снести.

Появится новый мини-рынок

В ноябре 2018 года торжественно открыли мини-рынок в молодом жилом районе Ольшанка. Нынче он полностью заполнен арендаторами.

Новый мини-рынок планировали возле конечной автобусов на Вишневце-6. Сегодня речи об этом не идёт, рассказали в горисполкоме.

По словам заместителя «председателя» горисполкома Андрея Болтрика, видится необходимость в появлении мини-рынка в Грандичах. Прорабатываются варианты, где его построить. Затем участок выставят на аукцион и определят инвестора.

К слову, мини-рынок в Грандичах станет десятым в городе.

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