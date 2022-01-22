Белорусские футболисты разбегаются кто куда, а Глеб дорого платит за грех из прошлого 3 22.01.2022, 21:05

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Август 2020 года сделал доброе дело.

Белорусские футболисты разбегаются кто куда. Они очень сопротивлялись и всячески делали вид, что их ситуация в Беларуси не касается. Но – нет. Если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой, пишет руководитель «Трибуны» Максим Березинский.

В данном случае пришла экономика. Все прогнозируемо – на футбол денег у того, что осталось от государства, нет. Кормить нужно тех, кто держит штыки. Футболисты же стали чужими для всех. И народ не поддержали, и с пропагандой стараются дел не иметь. Провластное письмо подписали не все. А те, кто подписал, стыдливо отводят глаза в сторону. Смелости заявить про свою позицию не хватает, но хотя бы на уровне инстинктов понимают, что вступают в какое-то дерьмо.

Но вообще август 2020 года сделал доброе дело даже вот для этих молчаливых товарищей из танка. Они так сражались за свои никому не интересные клубы, что при первом шухере сбежали куда глаза глядят. Европейские карьеры и зарубежные чемпионаты – это как раз то, что нужно сейчас. Те, кому хватит класса, будут играть на приличном уровне и получать рыночную зарплату. И даже сборной принесут пользу. Возможно, и язык из ж..ы смогут достать.

Это, кстати, хорошая метафора всего, что происходит в Беларуси. Новая жизнь принесет позитивные изменения даже для тех, кто пока не понимает, что президентом может быть человек не только с фамилией, которая начинается на «л» и заканчивается на «о».

Те, кто окажется ненужными зарубежным клубам, через годик вернутся к тем, кого никуда не взяли. Только тут уже не факт, что будет 16 клубов в высшей лиге, а потолок зарплат опустится до уровня плинтуса. В идеале – и вовсе футбол на какое-то время станет полупрофессиональным. С утра поработал на заводике – вечерком потренировался.

Параллельно клубы будут учиться зарабатывать, а менеджеры набивать шишки. И это, кстати, будет в сто раз интереснее, чем наблюдать, как разлагается футбольная биомасса, рыщущая в поисках лишней тысячи рублей. Очень смешно, как сейчас «Шахтер» прогибает Стасевича, который год назад решил чуток подзаработать на финише карьеры. И отставка, и позор. Все как в сказках про жадных людишек. Стремный финиш трижды лучшего футболиста Беларуси. Но как есть.

На пороге такого же скверного финиша менеджерской карьеры в футболе Глеб. Режим его ловко подцепил на крючок. Левый поворот на Сурганова унес жизнь человека, но вопрос удалось замять. Вот только душа в этот момент была продана дьяволу. Теперь пришел час расплаты – приходится фотографироваться с пропагандистами и быть каким-то членом какого-то совета. Этот камень летит по наклонной на полной скорости. В истории останутся только фото в форме «Арсенала» и «Барселоны». И неприятный запах, который исходит от человеческих качеств Глеба.

В сегодняшней жизни нет оттенков серого. Тут есть белое и черное. Понятно, на какой стороне Тумилович, Хацкевич, Штанюк, Лухвич, Шкурин. Еще понятнее история с Кондратьевым, Мархелем, Вергейчиком. В списках не значились. Еще есть третья группа. В ней где-то между адом и раем, например, болтается Гончаренко, который, видимо, очень хочет перетренировать все команды в России, удивляясь при этом, что какой-то странный там менеджмент. Как будто когда-то он был другим. Просто раньше Гончаренко мечтал о европейской карьере, а теперь это все отброшено в сторону. Остается пожелать не дотренрироваться до «Ахмата». Там тоже к контракту с клубом прилагается второй – с сатаной.

Август-2020 оставит на обочине многих. И через это чистилище пройдут не все. Но если в футболе поможет рынок, то в исполкомах и министерствах придется брать веник и выметать весь мусор собственноручно. А потом – переучреждать и футбол, и хоккей, и страну в целом.

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