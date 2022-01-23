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Что будет с организмом, если заменить все напитки на воду

  • 23.01.2022, 14:05
Что будет с организмом, если заменить все напитки на воду

Пять интересных фактов.

Алкоголь, напитки с сахаром и кофеином в большинстве случаев наносят вред организму. Однако у них есть альтернатива – вода, которая не только с успехом заменит все из перечисленного выше, но и принесет немало пользы для организма в целом.

Как пишет немецкий портал Freundin со ссылкой на исследования, проведенные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, если отказаться от всех напитков, кроме воды, с телом произойдут удивительные изменения. Там сказано, что недостаток воды в организме делает кровь более густой, от чего сердцу сложнее ее качать. В результате появляется высокий риск тромбов, что в будущем приводит к инфарктам и инсультам.

Портал выделил пять главных преимуществ питья воды вместо остальных напитков.

Потеря веса

В исследовании сказано, что воздержание от питья чего-либо, кроме воды, в течение девять дней заменяет 8-километровый бег трусцой. Такая водная диета стимулирует метаболизм и способствует сжиганию жира. Кроме того, вода подавляет аппетит, и в результате человек потребляет меньше калорий.

Сердце начинает работать лучше

На сайте сказано, что пять стаканов воды в день (один стакан обычно рассчитывается как 200 мл) снижает риск сердечного приступа на 41 процент. А уже после восьми стаканов наша интеллектуальная производительность увеличивается на 30 процентов.

Улучшается кожа

Вода не только очищает лицо снаружи, но обильное питье также увлажняет кожу и делает ее чище и мягче. Специалисты акцентировали, что многие другие жидкости вытягивают влагу из организма.

Вода укрепляет иммунитет

Питьевая вода укрепит иммунную систему, а токсины во время водной диеты будут выходить быстрее. Это может помочь предотвратить некоторые заболевания, такие как высокое кровяное давление, инфекции мочевого пузыря и даже рак толстой кишки.

Вы сэкономите

Моккачино в кафе, соки и газировка, даже чай стоят гораздо дороже воды. Если заменить все напитки водой, то в месяц набежит немалая сумма, которую можно потратить на что-то полезное.

Также эксперты отметили, что следует обращать внимание на то, какую воду вы пьете. Она, безусловно, должна быть чистой и вы не должны сомневаться в ее происхождении.

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