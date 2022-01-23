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Разоблачаем фейки

  • Дмитрий Гудков
  • 23.01.2022, 19:03
  • 1,898
Разоблачаем фейки

Страшилка в виде НАТО у Путина любимая.

Над одними царями висел дамоклов меч, у других – мальчики кровавые в глазах, а у Путина – страшное НАТО точит ракеты на дворец в Геленджике. Какой правитель – такие и кошмары.

Но то самое «расширение НАТО», те самые «поджигатели войны» и прочие пропагандистские штампы – это тоже вранье, как и все у этого режима.

Ничего из этого, на самом деле, нет.

Если посмотреть на цифры и факты, а не в телевизор, то окажется, что угроза высосана из пальца, «враждебный блок» много лет сокращался, а Россия (и даже под руководством Путина) сама стремилась в него.

Но чем-то же нас надо пугать, от чего-то же национальному лидеру нас надо спасать! Видимо, следующий вызов для России после НАТО – это марсиане, но решительную победу над ними приберегают на 30-е годы. Собрал все факты и цифры, разоблачающие миф о расширении НАТО, посмотрите!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»

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