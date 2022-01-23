Разоблачаем фейки
- Дмитрий Гудков
- 23.01.2022, 19:03
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Страшилка в виде НАТО у Путина любимая.
Над одними царями висел дамоклов меч, у других – мальчики кровавые в глазах, а у Путина – страшное НАТО точит ракеты на дворец в Геленджике. Какой правитель – такие и кошмары.
Но то самое «расширение НАТО», те самые «поджигатели войны» и прочие пропагандистские штампы – это тоже вранье, как и все у этого режима.
Ничего из этого, на самом деле, нет.
Если посмотреть на цифры и факты, а не в телевизор, то окажется, что угроза высосана из пальца, «враждебный блок» много лет сокращался, а Россия (и даже под руководством Путина) сама стремилась в него.
Но чем-то же нас надо пугать, от чего-то же национальному лидеру нас надо спасать! Видимо, следующий вызов для России после НАТО – это марсиане, но решительную победу над ними приберегают на 30-е годы. Собрал все факты и цифры, разоблачающие миф о расширении НАТО, посмотрите!
Дмитрий Гудков, «Фейсбук»