В России обучение мировой истории в школах больше не будет европоцентричным 31 24.01.2022, 14:07

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фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Акцент предлагают сделать на Азии, Африке и Латинской Америке.

В России в новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решено не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на академика, научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя Российского исторического общества (РИО) Александра Чубарьяна. Как отмечает издание, разработка новой концепции практически завершена.

«Концепция определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира от первобытного общества до наших дней, которые должны знать школьники», — пишет издание.

Чубарьян объясняет, что авторы концепции отойдут от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации.

Сейчас на уроках всеобщей истории, как пишут «Ведомости», упор часто делается на событиях в границах Европы, а в новой концепции значительное место выделяется Азии, Африке и Латинской Америке.

После утверждения концепции Минпросвещения школьным учителям придется самостоятельно разрабатывать рабочую программу, так как стандарт дает лишь минимальный перечень событий, опираясь на который педагоги должны составлять курс обучения.

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