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Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

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  • 24.01.2022, 17:02
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Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

Эксперты отмечают, что фактор геополитики очень силен.

В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а рубль максимально с осени 2020 года подешевел к доллару, передает ВВС.

Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России в Украину.

К 15:30 по Минску 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов.

Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля.

Дешевеют и акции крупнейших российских компаний: бумаги Сбера теряли до 6,8%, Норникеля - 5,4%, Газпрома - 8,2%.

Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.

Падению предшествовали переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе, которые не дали результата.

Решение ЦБ

Банк России на фоне падения рынка в понедельник принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила. В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в $44,2 за баррель.

Если реальные цены на нефть выше этого показателя, то "сверхдоходы" идут в резервы. Чтобы они туда попали, ЦБ ежедневно закупает валюту для министерства финансов - так фактически работает бюджетное правило. Оно помогает предотвратить укрепление рубля при высоких ценах на нефть.

В январе 2022 года в России противоположная ситуация: рубль дешевеет, а нефть дорожает. ЦБ фактически приостановил покупки, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль. Регулятор не указал, когда возобновит покупку.

В январе ЦБ собирался направить на покупку валюты 585,9 млрд рублей, а ежедневно регулятор собирался покупать валюту и золото на 36,6 млрд рублей.

Аналитики констатируют, что основная причина обвала опять в геополитической напряженности.

"Инициатива вновь за продавцами: фактор геополитики очень силен, и видно, как он пугает участников торгов. Больше всего инвесторов настораживает вероятность новых санкций в отношении финансовой системы России в случае, если конфликты около ближайших границ обострятся", - пишет в своем отчете старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Эксперты АТОН в своем отчете подчеркивают, что геополитическую напряженность не удалось сгладить по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, поэтому рынки продолжают падать.

Аналитики Райффайзенбанка тоже винят в падении рынка и рубля противоречия между странами, однако полагают, что в серьезные санкции против России мало кто верит.

"Пока, судя по всему, инвесторы, верящие в значительно неблагоприятные сценарии, всё же остаются в меньшинстве - на наш взгляд, в курсе рубля сейчас "учтен" сценарий мягких санкций (не предполагающий существенных запретов для банков и компаний)", - говорится в аналитическом сообщении банка.

Еще один фактор, негативно влияющий на рынок акций не только в России, но и по всему миру, - грядущее заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.

"Сейчас рынок ожидает 3-4 повышения базовой ставки в 2022 году с шагом 25 базовых пунктов. Более жесткая риторика американского центробанка может привести к дальнейшему снижению спроса на рисковые активы", - прогнозирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Пресс-секретарь президента России Песков в понедельник связал падение российских рынках с общим положением рынках на мировых рынках, которые находятся на стадии "глубокого пессимизма" .

"Причем чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - заявил он.

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