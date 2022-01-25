Джонсон предупредил Путина о «новой Чечне» в случае вторжения в Украину

Джонсон предупредил Путина о «новой Чечне» в случае вторжения в Украину2
- 25.01.2022, 8:03
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Инвазия станет для Москвы болезненным, жестким и кровопролитным делом.
Полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. Москва получит "новую Чечню".
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. Он отметил, что предупредил о последствиях российского президента Владимира Путина.
"Мы должны дать понять Кремлю, что это (вторжение) стало бы катастрофическим шагом. Вторжение в Украину станет для Москвы болезненным, жестким и кровопролитным делом. Важно, чтобы россияне понимали, что это может стать новой Чечней", – сказал глава британского правительства.
Джонсон также 24 января должен был обсудить тему Украины с другими лидерами стран.
Отметим, что Великобритания начала поставки вооружений в Украину. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах NLAW, идеально подходящих для боя в городских условиях.