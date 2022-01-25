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«Попросила мать Лукашенко забрать его к себе»

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  • 25.01.2022, 8:27
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«Попросила мать Лукашенко забрать его к себе»

Смелая белоруска надела черное платье и вышла на улицу с плакатом.

Ольга привыкла отстаивать свой голос и правду. На участке, где она голосовала, в школе ее сына Тимофея были сфальсифицированы результаты выборов. И она с подругой пошла по людях: снова собрала все голоса по спискам. И доказали, что Лукашенко проиграл, сообщает «Белсат».

«Меня начали преследовать за призыв к внеземным силам: я вышла с плакатом, в котором просила мать Лукашенко забрать его к себе.

На день рождения Лукашенко я надела черное платье. И этого было достаточно. У меня был альбомный лист, в нем было написано: «Екатерина Трофимовна, возьмите сына и дайте нашим детям жить спокойно», — вспоминает героиня репортажа.

В результате Ольга была вынуждена уехать с сыном, которого воспитывает, в Польшу, где ему потребовалась срочная операция.

Она уехала из-за угроз в адрес своего единственного сына Тимофея.

Операция и послеоперационная реабилитация обошлись в 10 000 злотых.

«Честно говоря, не надеялась, что деньги так быстро соберут. И вообще, даже немного боялась. У меня был негативный опыт с помощью в Беларуси. А когда оперировали в Беларуси, это тоже была неожиданная операция. В этот момент моя одногрупница организовала сбор. Собрали. А потом так получилось, что налоговая из-за этих же денег и вызвала меня: пишите объяснительную, берите расписки с тех, кто мне собирал. А я даже не знала, кто мне собирал для меня в Беларуси. Я всегда была достаточно законопослушной. И для меня было шоком, что у меня что-то не так с налогами.

Фото: «Беларус беларусу»

Когда мне показали сумму, я сказал, что это алименты отца ребенка. А это декретные, которые получила, как и все мамы Беларуси. У меня попросили справку как доказательство того, что это действительно декретные, что это именно я их получила. Алименты от отца, который в это время уже был за границей… Мне сказали, что если я не смогу доказать, что это алименты, то это как бы будет финансирование из Швеции моей деятельности в Беларуси», — вспоминает этот абсурд героиня.

«Больше всего за операцию – и первый, и второй раз – переживала мама. Я был более спокойным. Но я чувствовал поддержку. Особенно от волонтеров – и моральную, и физическую. Сейчас врач мне сказал, что все можно делать. Я даже не ожидал, что это будет возможно сразу. Я думал, что вообще около года нельзя будет, что реабилитация будет долгой. Оказывается нет. Большое спасибо!», – говорит Тимофей.

Фото: «Беларус беларусу»

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, кто не бросил. Тех, кто пока сын лежал в больнице, тоже поддерживал. И в самой больнице. Там оказалась очень замечательная медсестра. Украинка. Она поддерживала меня все время, пока шла операция. Также было очень важно, что все прошло хорошо. Швы вчера сняли. А в феврале – контроль. Пока у нас ЛФК, бассейн и умеренные нагрузки.

Фото: «Беларус беларусу»

Для меня то, что рядом со мной были люди, то, что здоровье моего сына улучшается, было тем толчком, который меня воодушевил. Я сама творческий человек и хотела бы сделать мастер класс – кукла ангелочка. У меня есть мой ангел. Он помогает мне. Вера в этого ангела поможет вам быстрее выздороветь и жить. Я бы хотел, чтобы дети белорусов, которые приехали сюда, пришли на этот мастер-класс. Чтобы найти помещение, нашлось время, чтобы захотели дети и их родители», — говорит белоруска.

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