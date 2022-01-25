Врачи рассказали, как сохранить бодрость после четырех часов сна 25.01.2022, 10:20

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Несколько простых рецептов.

Чтобы оставаться бодрым и активным, нам нужно спать не менее 7–8 часов, причем отдых должен быть непрерывным. Но как спасти свой день, если накануне удалось поспать всего несколько часов?

У врачей есть «рецепт» бодрости, пишет golos.ua.

Ловите свет

Причем в первую очередь, конечно же, естественный солнечный свет. Наши циркадные ритмы привязаны к солнцу, и если утром получить достаточно солнечного света, мозг немедленно получит приказ «проснуться» и действовать максимально активно. Так что если вы мало спали, постарайтесь устроить себе хотя бы получасовую прогулку под утренним солнцем — это взбодрит вас на несколько часов. И совсем хорошо будет, если у вас получится немного погулять днем — «лишний» заряд яркого света точно не повредит.

Сделайте зарядку

Даже если по утрам вы ленитесь заниматься, сделайте исключение: активные упражнения улучшат кровообращение и помогут проснуться не только телу, но и мозгу. Между прочим, некоторые эксперты полагают, что 10-минутная зарядка обладает более сильным бодрящим эффектом, чем чашка черного кофе.

Кстати, о кофе

Как бы вам ни хотелось, не пейте его слишком много: из-за недостатка сна сердце и так работает больше, чем обычно, так не добавляйте ему трудностей. Разделите «безопасную» дозу в 400 миллилитров кофе на несколько частей — и выпивайте в течение первой половины дня. И старайтесь после 14 часов полностью отказаться от кофеина — иначе, несмотря на усталость, вам будет нелегко заснуть вечером.

Решайте задачи

Даже если вам кажется, что вы хуже соображаете (а после короткого сна это вполне возможно), не давайте себе поблажек. Наоборот, усердно и старательно нагружайте мозг: вспоминайте иностранные слова, перемножайте и складывайте в уме, играйте сами с собой в слова — словом, делайте все, чтобы ваш мозг, как следует, трудился. 10-20 минут такой разминки — и сонливость как рукой снимет.

Пейте воду

Поставьте рядом с рабочим местом бутылку с водой и каждые 10 минут делайте несколько глотков. Во-первых, обезвоживание само по себе делает нас медленными и сонными, а, во-вторых, прохладная вода поможет взбодриться.

Умывайтесь холодной водой

Старый способ, но он работает: время от времени ополаскивайте руки и запястья очень холодной водой. И правда очень бодрит.

Если есть возможность, поспите днем

Но не больше получаса: этого времени вполне достаточно для перезагрузки: после такого сеанса отдыха вы несколько часов будете оставаться бодрым и чувствовать себя отдохнувшим. А вот если проспать дольше, то может начаться фаза медленного сна, прервав которую, вы до самого вечера будете чувствовать себя очень, очень сонным и вялым.

Не залипайте в соцсети

Честно говоря, этот совет подходит для любого дня, но если вы спали мало, он особенно актуален: когда мы серфим в сети, мы не отдыхаем, скорее наоборот — мозгу приходится обрабатывать особенно много новой информации, постоянно переключаясь с одного источника на другой. Это повышает уровень стресса (и так высокий после недостаточного ночного отдыха) и утомляет. Не делайте так!

Вечером ложитесь спать вовремя

Даже одна ночь с дефицитом сна плохо сказывается на нашем здоровье, но если нормально выспаться следующей ночью, этот вред компенсируется. А вот две и больше бессонных ночей подряд — это уже серьезно. Так что ложитесь спать вовремя и как следует отдыхайте.

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