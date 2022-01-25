Грецию парализовал сильный снегопад
- 25.01.2022, 13:09
Непогода продлится до 26 января.
Аномальные снегопады обрушились на Афины и ряд регионов курортной страны. На дорогах образовались многокилометровые пробки, водители были заблокированы в своих автомобилях. Авиасообщение приостановлено.
На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные.
Вторник объявлен выходным днем. В ряде районов закрыли детские сады и школы, работают только продуктовые магазины и аптеки.
По данным синоптиков, непогода продлится до 26 января.