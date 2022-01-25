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Грецию парализовал сильный снегопад

  • 25.01.2022, 13:09
Грецию парализовал сильный снегопад
Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Непогода продлится до 26 января.

Аномальные снегопады обрушились на Афины и ряд регионов курортной страны. На дорогах образовались многокилометровые пробки, водители были заблокированы в своих автомобилях. Авиасообщение приостановлено.

На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные.

Вторник объявлен выходным днем. В ряде районов закрыли детские сады и школы, работают только продуктовые магазины и аптеки.

По данным синоптиков, непогода продлится до 26 января.

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