В Силезском воеводстве построят самую большую солнечную ферму в Польше 2 25.01.2022, 22:50

Строительство начнется в марте этого года.

Компания Tauron построит в Мысловице (Силезское воеводство) самую большую солнечную ферму в Польше. Плановая мощность фермы составляет 100 мегаватт, передает «Радио Польша».

Ферму соорудят на рекультивированной свалке отходов горения. Исполняющий обязанности генерального директора компании Tauron Polska Energia Артур Михаловский сообщил, что 94 000 фотоэлектрических панелей займут площадь 16 га. Строительство начнется в марте этого года, а завершение запланировано на 2023 год. Стоимость строительства фермы составляет более 120 миллионов злотых (26 млн евро).

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