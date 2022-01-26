США предупредили Лукашенко, чтобы и не думал участвовать в атаке на Киев 15 26.01.2022, 8:43

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В противном случае официальный Минск ждет быстрый и решительный ответ.

США вновь предупредили власти Беларуси, чтобы и не думали участвовать в возможной атаке России на Украину. В противном случае официальный Минск ждет "быстрый и решительный ответ" со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепартамента. Он напомнил, что США уже "дали понять Беларуси", какие могут быть последствия, если она "позволит использовать свою территорию для нападения на Украину".

На днях Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси получили предупреждение из Госдепартамента США. "Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, разрешите это, то, то мы введем санкции, — говорил он. — Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это".

"Мы очень четко озвучивали нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной", — сказал Нед Прайс на упомянутом брифинге. По его словам, увеличение российских войск в Беларуси является поводом для глубокого беспокойства.

Более того, глава пресс-службы Госдепартамента заявил, что если российские войска атакуют Украину с территории Беларуси или хотя бы останутся на белорусской территории на постоянной основе, NATO может пересмотреть "свою расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью". Как известно, власти Беларуси уже сейчас возмущаются количеством войск в Польше, Литве возле границы с Беларусью (они там появились во время миграционного кризиса, ответственность за который возлагается на официальный Минск). Лукашенко отрицает, что у властей Беларуси есть агрессивные планы в отношении Украины. При этом возле южной границы появились российские войска, прибывшие в Беларусь якобы для участия в учениях, запланированных на февраль.

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