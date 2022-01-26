В Гомеле появились шесть предприятий-зомби 5 26.01.2022, 11:51

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Каковы их шансы?

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на встрече-совещании, посвященном перспективам социально-экономического развития Гомеля в 2022 году, вспомнил о гомельских предприятиях, проходящих процедуру санации.

«Жду конкретики. Там тоже работают наши люди, и мы за них в ответе. Спрошу по каждому такому предприятию не только с руководителей и управляющих, но и с мэра вместе с его командой».

«Флагшток» постарался разобраться в том, о каких государственных предприятиях идет речь и каковы их перспективы выжить.

Гомельский винодельческий завод

Гомельский винзавод можно назвать «ветераном» процедуры банкротства. Дело об экономической несостоятельности предприятия было начато еще в 2014 году. С тех пор осуществляет постепенную распродажу имущества. Например, 26 января пройдет аукцион по продаже имущества Пиревичского спиртзавода, входящего в структуру предприятия.

Перспективы развития предприятия усугубляет тот факт, что в Беларуси происходит постепенное сокращение производства плодовых вин и других дешевых спиртосодержащих напитков. В связи с этим в способность предприятия выжить верится с трудом. Но у Гомельского винзавода есть еще год. Срок его санации заканчивается в январе 2023 года.

Гомельский завод металлоконструкций

ПУП «Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой» начал процедуру банкротства в 2016 году. Перспективы выживания Завода металлоконструкций вполне осязаемы.

За прошедшее время предприятие продало только два склада и два одноэтажных строения. За счет избавления от необходимости погашать образовавшуюся задолженность предприятие существенно улучшило свое финансовое состояние. На то, чтобы окончательно выйти из кризиса, у предприятия есть еще почти четыре года: в прошлом году период санации был продлен до сентября 2025 года.

Облторгсоюз

Может показаться странным, но процесс санации в отношении Гомельского коммунального оптово-розничного унитарного предприятия «Облторгсоюз» был запущен только в апреле 2021 года. К тому моменту процедура банкротства длилась уже почти 4 года, самые привлекательные объекты предприятия уже были распроданы. После распродажи выяснилось, что у предприятия осталась задолженность в размере 9,2 млн рублей. В итоге суд решил, что распродав остатки имущества, предприятие способно улучшить свою платежеспособность, и назначил период санации до апреля 2022 года.

Очевидно, что распродав свою материально-техническую базу, предприятие уже не сможет возродиться. Происходящие последние пять лет манипуляции вокруг предприятия являются частью безболезненного процесса ликвидации некогда крупнейшей торговой организации Гомеля.

ОАО «Гомельский жировой комбинат»

ОАО «Гомельский жировой комбинат» начал процедуру банкротства в ноябре 2018 года. В марте 2019 года суд принял решение о санации предприятия. Срок санации истек 25 сентября 2021 года, после чего был опубликован новый пятилетний план санации.

Сомнения в способности предприятия успешно пройти санацию высказывают как кредиторы предприятия, так и независимые эксперты. Решение о дальнейшей судьбе предприятия на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве пока не опубликовано, но исходя из того, что мы знаем на данный момент, они весьма туманны.

Гомельторгмаш

ОАО «Гомельторгмаш» находится в процедуре банкротства с марта 2019 года. За это время предприятие распродало часть недвижимости и оборудования на сумму около 2 млн рублей.

Санация в отношении предприятия была начата летом 2019 года. Ее срок закончился вчера, 24 января. Что решил экономический суд Гомельской области, пока не оглашено, но известно, что крупнейшие кредиторы предприятия не хотели утверждать прошлый план санации, а это косвенно свидетельствует о том, что перспективы вернуться к нормальной работе у предприятия весьма невелики.

Строительно-монтажный трест № 27

ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» подало заявление о банкротстве в июле 2019 года. На тот момент в отношении предприятия было возбуждено 456 исполнительных производств на общую сумму свыше 13 млн рублей.

В феврале 2020 года предприятие было признано банкротом и в отношении него была введена санация, срок которой истекает в июне 2022 года. В план мероприятий по финансовому оздоровлению была включена продажа недвижимости предприятия. Среди продаваемых объектов оказалось и четырехэтажное административное здание по улице Жарковского 24а, в котором располагается офис треста. Это косвенно свидетельствует о том, что перспектив продолжить работу в прежних масштабах на предприятии уже не видят.

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